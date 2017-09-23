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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Борнмут
Эвертон - Борнмут: обзор матча 23 сентября 2017
Эвертон
23.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Борнмут
77'
У. Ниасс
82'
У. Ниасс
49'
Д. Кинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Борнмут
90'
+6
Желтая карточка
Д. Станислас
ГОЛ! 2:1!
У. Ниасс
82'
Желтая карточка
У. Ниасс
80'
ГОЛ! 1:1!
У. Ниасс
Пас отдал
Т. Дэвис
77'
Желтая карточка
Т. Дэвис
56'
49'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кинг
Пас отдал
Ч. Дэниелс
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
18
Дэви Классен
АП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Никола Влашич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Борнмут
27
Стив Кук
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Марк Пью
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
4-2-2-2
1
Пикфорд
15
Мартина
3
Бэйнс
27
Холгейт
5
Уилльямс
14
Шнейдерлен
5
Гуйе
10
Сигурдссон
18
Классен
32
Руни
9
Калверт-Льюин
4-2-1-3
31
Бегович
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
15
Смит
15
Аке
16
Сурман
32
Гослинг
19
Станислас
33
Айб
7
Кинг
9
Дефо
Остались в запасе
Эвертон
Борнмут
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Никола Влашич
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
10
Райан Фрейзер
ЛВ
27
Стив Кук
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Никола Влашич
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Остались в запасе
10
Райан Фрейзер
ЛВ
27
Стив Кук
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Эвертон - Борнмут
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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