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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Эвертон
Борнмут - Эвертон: обзор матча 15 сентября 2019
Борнмут
15.09.2019, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Эвертон
23'
К. Уилсон
67'
Р. Фрейзер
72'
К. Уилсон
44'
Д. Калверт-Льюин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Эвертон
90'
+5
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
Замена
К. Мефам
️️️️
Д. Рико
90'
+4
81'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Ришарлисон
Замена
Ж. Лерма
️️️️
Л. Кук
77'
ГОЛ! 3:1!
К. Уилсон
Пас отдал
Д. Рико
72'
71'
Замена
М. Кен
️️️️
Г. Сигурдссон
71'
Замена
Бернард
️️️️
Д. Калверт-Льюин
ГОЛ! 2:1!
Р. Фрейзер
67'
66'
Желтая карточка
Ришарлисон
58'
Желтая карточка
Л. Динь
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Х. Уилсон
57'
44'
ГОЛ! 1:1!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Ришарлисон
40'
Желтая карточка
Ф. Делф
ГОЛ! 1:0!
К. Уилсон
Пас отдал
Д. Кинг
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-2-1-3
32
Рэмсдейл
15
Рико
27
Кук
15
Аке
3
Стейси
8
Биллинг
4
Кук
10
Уилсон
9
Уилсон
19
Соланке
7
Кинг
4-1-1-2-2
1
Пикфорд
23
Коулмен
5
Кин
22
Мина
12
Динь
14
Шнейдерлен
18
Делф
10
Сигурдссон
17
Ивоби
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
10
Уилсон
10
Фрейзер
10
Фрейзер
10
Уилсон
15
Рико
2
Мефам
2
Мефам
15
Рико
4
Кук
8
Лерма
8
Лерма
4
Кук
9
Калверт-Льюин
11
Бернард
11
Бернард
9
Калверт-Льюин
47
Ришарлисон
32
Уолкотт
32
Уолкотт
47
Ришарлисон
10
Сигурдссон
9
Кен
9
Кен
10
Сигурдссон
Остались в запасе
Борнмут
Эвертон
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Борнмут - Эвертон
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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