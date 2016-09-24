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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Эвертон
Борнмут - Эвертон: обзор матча 24 сентября 2016
Борнмут
24.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Эвертон
23'
Д. Станислас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Эвертон
Замена
Б. Афобе
️️️️
К. Уилсон
90'
Желтая карточка
Э. Сурман
84'
81'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
И. Гуйе
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Д. Уилшир
76'
Замена
М. Градель
️️️️
Д. Айб
71'
60'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
К. Миральяс
57'
Желтая карточка
Б. Овьедо
55'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
Г. Бэрри
Желтая карточка
Ч. Дэниелс
42'
34'
Желтая карточка
И. Гуйе
ГОЛ! 1:0!
Д. Станислас
Пас отдал
Г. Артер
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
31
Гарри Артер
ЦП
10
Джек Уилшир
АП
16
Эндрю Сурман
ПП
33
Джордон Айб
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
6
Росс Баркли
АП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
4-2-2-2
1
Боруц
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
15
Смит
27
Кук
31
Артер
16
Сурман
19
Станислас
10
Уилшир
13
Уилсон
33
Айб
4-1-2-1-2
1
Стекеленбург
23
Коулмен
5
Уилльямс
19
Ягиелка
16
Овьедо
5
Гуйе
18
Бэрри
11
Боласи
6
Баркли
9
Лукаку
87
Миральяс
10
Уилшир
32
Гослинг
32
Гослинг
10
Уилшир
33
Айб
10
Градель
10
Градель
33
Айб
13
Уилсон
23
Афобе
23
Афобе
13
Уилсон
18
Бэрри
8
Клеверли
8
Клеверли
18
Бэрри
87
Миральяс
10
Деулофеу
10
Деулофеу
87
Миральяс
5
Гуйе
13
Валенсия
13
Валенсия
5
Гуйе
Остались в запасе
Борнмут
Эвертон
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Борнмут - Эвертон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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