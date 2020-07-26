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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Борнмут
Эвертон - Борнмут: обзор матча 26 июля 2020
Эвертон
26.07.2020, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 3
Завершен
Борнмут
41'
М. Кен
13'
Д. Кинг (П)
45+1'
Д. Соланке
80'
Д. Станислас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Борнмут
88'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Д. Кинг
80'
ГОЛ! 1:3!
Д. Станислас
Пас отдал
Д. Кинг
Желтая карточка
М. Кин
79'
Замена
Л. Бэйнс
️️️️
Л. Динь
71'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
М. Кен
70'
Замена
Бернард
️️️️
Т. Дэвис
70'
64'
Замена
Д. Станислас
️️️️
Д. Брукс
64'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Д. Соланке
Замена
Д. Сидибе
️️️️
Ш. Коулмен
58'
Замена
Э. Гордон
️️️️
Т. Уолкотт
58'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Д. Соланке
Пас отдал
Д. Рико
ГОЛ! 1:1!
М. Кен
Пас отдал
Т. Уолкотт
41'
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Кинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
6
Бени Банингиме
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
4
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
4-2-2-2
1
Пикфорд
12
Динь
5
Кин
4
Брэнтуэйт
23
Коулмен
20
Гомеш
22
Дэвис
10
Сигурдссон
32
Уолкотт
9
Кен
47
Ришарлисон
4-2-1-3
32
Рэмсдейл
6
Келли
15
Смит
27
Кук
15
Рико
32
Гослинг
8
Лерма
7
Брукс
19
Соланке
13
Уилсон
7
Кинг
9
Кен
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
9
Кен
32
Уолкотт
17
Гордон
17
Гордон
32
Уолкотт
12
Динь
3
Бэйнс
3
Бэйнс
12
Динь
23
Коулмен
19
Сидибе
19
Сидибе
23
Коулмен
22
Дэвис
11
Бернард
11
Бернард
22
Дэвис
7
Брукс
19
Станислас
19
Станислас
7
Брукс
7
Кинг
10
Уилсон
10
Уилсон
7
Кинг
19
Соланке
8
Биллинг
8
Биллинг
19
Соланке
Остались в запасе
Эвертон
Борнмут
9
Эллис Симмс
ЦФ
6
Бени Банингиме
ЦП
13
Жоау Виржиния
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
Главный тренер
Карло Анчелотти
7
Арно Данжума
ЛВ
3
Джек Стейси
ПЗ
1
Артур Боруц
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
9
Эллис Симмс
ЦФ
6
Бени Банингиме
ЦП
13
Жоау Виржиния
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
Остались в запасе
7
Арно Данжума
ЛВ
3
Джек Стейси
ПЗ
1
Артур Боруц
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Эвертон - Борнмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Гудисон Парк
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