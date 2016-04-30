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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Борнмут
Эвертон - Борнмут: обзор матча 30 апреля 2016
Эвертон
30.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
2 : 1
Завершен
Борнмут
7'
Т. Клеверли
64'
Л. Бэйнс
9'
М. Пью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Борнмут
Замена
К. Доуэлл
️️️️
Р. Баркли
87'
79'
Замена
Л. Граббан
️️️️
К. Уилсон
69'
Замена
Б. Афобе
️️️️
Д. Кинг
68'
Замена
Д. Станислас
️️️️
М. Пью
ГОЛ! 2:1!
Л. Бэйнс
Пас отдал
Т. Клеверли
64'
Желтая карточка
Д. Гибсон
62'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
У. Ниасс
60'
Замена
Т. Хибберт
️️️️
М. Бешич
45'
9'
ГОЛ! 1:1!
М. Пью
Пас отдал
Д. Кинг
ГОЛ! 1:0!
Т. Клеверли
Пас отдал
Р. Баркли
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Эвертон
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
26
Киран Доуэлл
АП
21
Леон Осман
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
3-1-5-1
1
Ховард
3
Бэйнс
28
Пеннингтон
6
Стоунз
17
Бешич
6
Баркли
16
МакКарти
8
Клеверли
24
Гибсон
12
Леннон
14
Ниасс
3-2-3-2
1
Боруц
27
Кук
21
Дэниелс
4
Элфик
2
Фрэнсис
30
Ритчи
31
Артер
8
Пью
16
Сурман
13
Уилсон
7
Кинг
6
Баркли
26
Доуэлл
26
Доуэлл
6
Баркли
17
Бешич
2
Хибберт
2
Хибберт
17
Бешич
14
Ниасс
9
Лукаку
9
Лукаку
14
Ниасс
8
Пью
19
Станислас
19
Станислас
8
Пью
7
Кинг
23
Афобе
23
Афобе
7
Кинг
13
Уилсон
11
Граббан
11
Граббан
13
Уилсон
Остались в запасе
Эвертон
Борнмут
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
23
Адам Федеричи
ВР
32
Юнан О'Кейн
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Остались в запасе
22
Ройс Уиггинс
ЦЗ
23
Адам Федеричи
ВР
32
Юнан О'Кейн
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Эвертон - Борнмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Гудисон Парк
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