Десятого мая 2026 года в 16:00 по Москве состоится поединок 36-го тура чемпионата Англии. В гости к сражающемуся за победу в Лиге конференций «Кристал Пэлас» пожалует «Эвертон» Дэвида Мойеса.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» триумфально прошли донецкий «Шахтер» и добрались до финала Лиги конференций. В свой дебютный сезон в Европе. Победа ЛК будет роскошным прощальным подарком менеджера Оливера Гласнера, который покидает «Селхерст Парк» в июне. К слову, именно при австрийце «Пэлас» добыл свой первый трофей в более чем столетней истории клуба (Кубок Англии).

Последние три игры:

Кристал Пэлас – Шахтер 2:1 (Лига конференций)

Борнмут – Кристал Пэлас 3:0

Шахтер – Кристал Пэлас 1:3 (ЛК)

«Эвертон»

«Ириски» сохраняют призрачные шансы на место в еврозоне, но требовательный шотландец Дэвид Мойес не даст расслабиться своим подопечным. Мойес уже работает над планами на следующий сезон и прикидывает: кто останется, а кто уйдет.

Последние три игры:

Эвертон – Манчестер Сити 3:3

Вест Хэм – Эвертон 2:1

Эвертон – Ливерпуль 1:2

Очные встречи

Эвертон – Кристал Пэлас 2:1

Кристал Пэлас – Эвертон 1:2

Эвертон – Кристал Пэлас 2:1

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Эвертон»

«Пэлас» лишен всяческой мотивации в АПЛ. Команда мыслями в финале ЛК. «Эвертон» также не претендует на великие свершения и, полагаем, встреча на «Селхерст Парк» получится не самой зрелищной. Вполне возможно, с мировым исходом.

Прогноз: ничья, коэффициент – 3,23. Прогноз на счет – 1:1.