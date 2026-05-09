Десятого мая 2026 года в 16:00 по Москве состоится поединок 36-го тура чемпионата Англии. В гости к сражающемуся за победу в Лиге конференций «Кристал Пэлас» пожалует «Эвертон» Дэвида Мойеса.
«Кристал Пэлас»
«Орлы» триумфально прошли донецкий «Шахтер» и добрались до финала Лиги конференций. В свой дебютный сезон в Европе. Победа ЛК будет роскошным прощальным подарком менеджера Оливера Гласнера, который покидает «Селхерст Парк» в июне. К слову, именно при австрийце «Пэлас» добыл свой первый трофей в более чем столетней истории клуба (Кубок Англии).
Последние три игры:
- Кристал Пэлас – Шахтер 2:1 (Лига конференций)
- Борнмут – Кристал Пэлас 3:0
- Шахтер – Кристал Пэлас 1:3 (ЛК)
«Эвертон»
«Ириски» сохраняют призрачные шансы на место в еврозоне, но требовательный шотландец Дэвид Мойес не даст расслабиться своим подопечным. Мойес уже работает над планами на следующий сезон и прикидывает: кто останется, а кто уйдет.
Последние три игры:
- Эвертон – Манчестер Сити 3:3
- Вест Хэм – Эвертон 2:1
- Эвертон – Ливерпуль 1:2
Очные встречи
- Эвертон – Кристал Пэлас 2:1
- Кристал Пэлас – Эвертон 1:2
- Эвертон – Кристал Пэлас 2:1
Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Эвертон»
«Пэлас» лишен всяческой мотивации в АПЛ. Команда мыслями в финале ЛК. «Эвертон» также не претендует на великие свершения и, полагаем, встреча на «Селхерст Парк» получится не самой зрелищной. Вполне возможно, с мировым исходом.
Прогноз: ничья, коэффициент – 3,23. Прогноз на счет – 1:1.