Турниры:
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
|7 тур
|1 марта, среда
|22:45
|Арсенал
|4:0
|Эвертон
|25 тур
|25 февраля, суббота
|18:00
|Эвертон
|0:2
|Астон Вилла
|24 тур
|18 февраля, суббота
|18:00
|Эвертон
|1:0
|Лидс
|23 тур
|13 февраля, понедельник
|23:00
|Ливерпуль
|2:0
|Эвертон
|22 тур
|4 февраля, суббота
|15:30
|Эвертон
|1:0
|Арсенал
|21 тур
|21 января, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|2:0
|Эвертон
|20 тур
|14 января, суббота
|18:00
|Эвертон
|1:2
|Саутгемптон
|19 тур
|3 января, вторник
|22:45
|Эвертон
|1:4
|Брайтон
|18 тур
|31 декабря, суббота
|18:00
|Манчестер Сити
|1:1
|Эвертон
|17 тур
|26 декабря, понедельник
|18:00
|Эвертон
|1:2
|Вулверхэмптон
|16 тур
|12 ноября, суббота
|18:00
|Борнмут
|3:0
|Эвертон
|15 тур
|5 ноября, суббота
|20:30
|Эвертон
|0:2
|Лестер
|14 тур
|29 октября, суббота
|19:30
|Фулхэм
|0:0
|Эвертон
|13 тур
|22 октября, суббота
|17:00
|Эвертон
|3:0
|Кристал Пэлас
|12 тур
|19 октября, среда
|21:30
|Ньюкасл
|1:0
|Эвертон
|11 тур
|15 октября, суббота
|19:30
|Тоттенхэм
|2:0
|Эвертон
|10 тур
|9 октября, воскресенье
|21:00
|Эвертон
|1:2
|Манчестер Юнайтед
|9 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Саутгемптон
|1:2
|Эвертон
|8 тур
|18 сентября, воскресенье
|16:15
|Эвертон
|1:0
|Вест Хэм
|6 тур
|3 сентября, суббота
|14:30
|Эвертон
|0:0
|Ливерпуль
|5 тур
|30 августа, вторник
|22:00
|Лидс
|1:1
|Эвертон
|4 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Брентфорд
|1:1
|Эвертон
|3 тур
|20 августа, суббота
|17:00
|Эвертон
|1:1
|Ноттингем Форест
|2 тур
|13 августа, суббота
|14:30
|Астон Вилла
|2:1
|Эвертон
|1 тур
|6 августа, суббота
|19:30
|Эвертон
|0:1
|Челси