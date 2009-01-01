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    Эвертон - результаты

    Город Ливерпуль
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт www.evertonfc.com
    Стадион Гудисон Парк
    Тренер Шон Дайч
    Турниры:
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    7 тур
    		1 марта, среда 22:45 Арсенал 4:0 Эвертон
    25 тур
    		25 февраля, суббота 18:00 Эвертон 0:2 Астон Вилла
    24 тур
    		18 февраля, суббота 18:00 Эвертон 1:0 Лидс
    23 тур
    		13 февраля, понедельник 23:00 Ливерпуль 2:0 Эвертон
    22 тур
    		4 февраля, суббота 15:30 Эвертон 1:0 Арсенал
    21 тур
    		21 января, суббота 18:00 Вест Хэм 2:0 Эвертон
    20 тур
    		14 января, суббота 18:00 Эвертон 1:2 Саутгемптон
    19 тур
    		3 января, вторник 22:45 Эвертон 1:4 Брайтон
    18 тур
    		31 декабря, суббота 18:00 Манчестер Сити 1:1 Эвертон
    17 тур
    		26 декабря, понедельник 18:00 Эвертон 1:2 Вулверхэмптон
    16 тур
    		12 ноября, суббота 18:00 Борнмут 3:0 Эвертон
    15 тур
    		5 ноября, суббота 20:30 Эвертон 0:2 Лестер
    14 тур
    		29 октября, суббота 19:30 Фулхэм 0:0 Эвертон
    13 тур
    		22 октября, суббота 17:00 Эвертон 3:0 Кристал Пэлас
    12 тур
    		19 октября, среда 21:30 Ньюкасл 1:0 Эвертон
    11 тур
    		15 октября, суббота 19:30 Тоттенхэм 2:0 Эвертон
    10 тур
    		9 октября, воскресенье 21:00 Эвертон 1:2 Манчестер Юнайтед
    9 тур
    		1 октября, суббота 17:00 Саутгемптон 1:2 Эвертон
    8 тур
    		18 сентября, воскресенье 16:15 Эвертон 1:0 Вест Хэм
    6 тур
    		3 сентября, суббота 14:30 Эвертон 0:0 Ливерпуль
    5 тур
    		30 августа, вторник 22:00 Лидс 1:1 Эвертон
    4 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Брентфорд 1:1 Эвертон
    3 тур
    		20 августа, суббота 17:00 Эвертон 1:1 Ноттингем Форест
    2 тур
    		13 августа, суббота 14:30 Астон Вилла 2:1 Эвертон
    1 тур
    		6 августа, суббота 19:30 Эвертон 0:1 Челси
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