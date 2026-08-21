Матч 1 тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Кристал Пэлас» пройдет 22 августа 2026 года. Обе команды подходят к старту сезона с нестабильной формой в Премьер-лиге – каждая не побеждает в последних семи матчах чемпионата. Однако в очных встречах преимущество на стороне «Эвертона»: хозяева не проигрывают «Кристал Пэлас» в 11 последних матчах подряд. При этом гости уверенно провели предсезонные сборы и имеют в активе несколько крупных побед. Кто окажется сильнее – «Эвертон», который традиционно доминирует в этом противостоянии, или «Кристал Пэлас», набравший хороший ход в товарищеских матчах?

Кто победит в матче

«Эвертон» имеет серьезное психологическое преимущество над соперником благодаря длительной беспроигрышной серии в очных встречах – 11 матчей без поражений, причем в шести последних из них хозяева неизменно забивали. В атаке команда стабильна: она забивает в четырех последних матчах и в среднем приносит 1,40 гола за последние пять игр. Однако оборона действует небезупречно – в среднем 1,40 пропущенного мяча за тот же период, и «Эвертон» пропускает в пяти последних матчах. В предсезонных играх у хозяев были как победы над «Ньюкаслом» (3:1) и «Гамбургом» (2:1), так и поражения от «Штутгарта» (1:3) и «Сток Сити» (0:1). Тем не менее домашний стадион и уверенность в матчах с «Кристал Пэлас» могут стать решающими факторами.

«Кристал Пэлас» подходит к встрече с впечатляющей предсезонной формой: победы над «Фулхэмом» (2:1), «Аль-Ула» (3:1), «Бромли» (3:0), «Суиндоном» (5:1) и даже над «Райо Вальекано» (1:0) в Лиге Конференций. В атаке гости демонстрируют высокую результативность – в среднем 2,20 гола за последние пять игр, при этом они забивают в шести из восьми последних матчей. Однако в чемпионате у «Кристал Пэлас» затяжная серия без побед – семь матчей, и в очных встречах с «Эвертоном» они не выигрывают уже 11 игр. Оборона гостей также вызывает вопросы – в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять матчей, и они пропускают в четырех последних встречах. Тем не менее в пяти последних очных матчах «Кристал Пэлас» также забивал, что дает надежду на гол.

Итоговый вывод: несмотря на хорошую предсезонную форму «Кристал Пэлас», «Эвертон» имеет подавляющее преимущество в очных встречах и играет дома. Обе команды нестабильны в чемпионате, но исторический фактор и домашняя поддержка должны склонить чашу весов в сторону хозяев. Наиболее вероятный исход – победа «Эвертона» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Эвертон» имеет значительный перевес: 24 победы против 12 у «Кристал Пэлас», еще 19 матчей завершились вничью. Более того, «Эвертон» не проигрывает в 11 последних очных встречах, при этом в шести из них он забивал, а «Кристал Пэлас» отвечал голом в пяти последних матчах. Текущая форма обеих команд в Премьер-лиге оставляет желать лучшего (у обеих по семь матчей без побед), но предсезонные игры говорят о лучшей готовности гостей. Однако историческое доминирование «Эвертона» и домашнее поле делают его фаворитом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Эвертона» в основное время. Домашнее поле, длительная беспроигрышная серия в очных встречах и стабильная атака должны помочь хозяевам одержать победу над «Кристал Пэлас», несмотря на хорошую форму гостей в товарищеских матчах. Рекомендуемая ставка – победа «Эвертона» с коэффициентом 2,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Кристал Пэлас» состоится 22 августа 2026 года и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.