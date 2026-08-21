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«Эвертон» – «Кристал Пэлас»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Англии 2026/2027

21 августа 2026 8:34
Эвертон - Кристал Пэлас
22 авг. 2026, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.20
Победа «Эвертона»
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Матч 1 тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Кристал Пэлас» пройдет 22 августа 2026 года. Обе команды подходят к старту сезона с нестабильной формой в Премьер-лиге – каждая не побеждает в последних семи матчах чемпионата. Однако в очных встречах преимущество на стороне «Эвертона»: хозяева не проигрывают «Кристал Пэлас» в 11 последних матчах подряд. При этом гости уверенно провели предсезонные сборы и имеют в активе несколько крупных побед. Кто окажется сильнее – «Эвертон», который традиционно доминирует в этом противостоянии, или «Кристал Пэлас», набравший хороший ход в товарищеских матчах?

Кто победит в матче

«Эвертон» имеет серьезное психологическое преимущество над соперником благодаря длительной беспроигрышной серии в очных встречах – 11 матчей без поражений, причем в шести последних из них хозяева неизменно забивали. В атаке команда стабильна: она забивает в четырех последних матчах и в среднем приносит 1,40 гола за последние пять игр. Однако оборона действует небезупречно – в среднем 1,40 пропущенного мяча за тот же период, и «Эвертон» пропускает в пяти последних матчах. В предсезонных играх у хозяев были как победы над «Ньюкаслом» (3:1) и «Гамбургом» (2:1), так и поражения от «Штутгарта» (1:3) и «Сток Сити» (0:1). Тем не менее домашний стадион и уверенность в матчах с «Кристал Пэлас» могут стать решающими факторами.

«Кристал Пэлас» подходит к встрече с впечатляющей предсезонной формой: победы над «Фулхэмом» (2:1), «Аль-Ула» (3:1), «Бромли» (3:0), «Суиндоном» (5:1) и даже над «Райо Вальекано» (1:0) в Лиге Конференций. В атаке гости демонстрируют высокую результативность – в среднем 2,20 гола за последние пять игр, при этом они забивают в шести из восьми последних матчей. Однако в чемпионате у «Кристал Пэлас» затяжная серия без побед – семь матчей, и в очных встречах с «Эвертоном» они не выигрывают уже 11 игр. Оборона гостей также вызывает вопросы – в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять матчей, и они пропускают в четырех последних встречах. Тем не менее в пяти последних очных матчах «Кристал Пэлас» также забивал, что дает надежду на гол.

Итоговый вывод: несмотря на хорошую предсезонную форму «Кристал Пэлас», «Эвертон» имеет подавляющее преимущество в очных встречах и играет дома. Обе команды нестабильны в чемпионате, но исторический фактор и домашняя поддержка должны склонить чашу весов в сторону хозяев. Наиболее вероятный исход – победа «Эвертона» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Эвертон» имеет значительный перевес: 24 победы против 12 у «Кристал Пэлас», еще 19 матчей завершились вничью. Более того, «Эвертон» не проигрывает в 11 последних очных встречах, при этом в шести из них он забивал, а «Кристал Пэлас» отвечал голом в пяти последних матчах. Текущая форма обеих команд в Премьер-лиге оставляет желать лучшего (у обеих по семь матчей без побед), но предсезонные игры говорят о лучшей готовности гостей. Однако историческое доминирование «Эвертона» и домашнее поле делают его фаворитом.

Личные встречи
Побед - 14 (47%)
Ничьих - 12 (40%)
Побед - 4 (13%)
43
Забитых мячей
31
1.43
В среднем за матч
1.03
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
2 : 3
11.11.2023
Эвертон
Самая крупная ничья
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Кристал Пэлас
2 : 2
10.05.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Эвертон
2 : 0
22.08.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Кристал Пэлас
2 : 2
10.05.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
2 : 1
05.10.2025
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
15.02.2025
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Эвертон
2 : 1
28.09.2024
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Эвертон
1 : 1
19.02.2024
Кристал Пэлас
Англия. Кубок, 1/32 финала
Эвертон
1 : 0
17.01.2024
Кристал Пэлас
Англия. Кубок, 1/32 финала
Кристал Пэлас
0 : 0
04.01.2024
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
2 : 3
11.11.2023
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
22.04.2023
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Эвертон
3 : 0
22.10.2022
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Эвертон
3 : 2
19.05.2022
Кристал Пэлас
Англия. Кубок, 1/4 финала
Кристал Пэлас
4 : 0
20.03.2022
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
12.12.2021
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Эвертон
1 : 1
05.04.2021
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
26.09.2020
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Эвертон
3 : 1
08.02.2020
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
10.08.2019
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
27.04.2019
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Эвертон
2 : 0
21.10.2018
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Эвертон
3 : 1
10.02.2018
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
2 : 2
18.11.2017
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
21.01.2017
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
1 : 1
30.09.2016
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
13.04.2016
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Эвертон
1 : 1
07.12.2015
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
31.01.2015
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Эвертон
2 : 3
21.09.2014
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Эвертон
2 : 3
16.04.2014
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
09.11.2013
Эвертон
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К) ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
34
Мерлин Рехль
ЦП
45
Харрисон Армстронг
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
(К) ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
6
Джейди Канвот
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
20
Адам Уортон
ЦП
18
Даичи Камада
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Эвертон
12
Марк Траверс
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
24
Карлос Алькарас
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
23
Бету
ЦФ
Кристал Пэлас
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
25
Анан Халаили
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
4
Брэнтуэйт
6
Тарковски
8
Дьюсбери-Холл
34
Рехль
30
Хакни
7
Ндиайе
45
Армстронг
19
Джордж
11
Барри
3-2-1-2-2
1
Хендерсон
4
Рияд
26
Ричардс
6
Канвот
27
Муньос
3
Митчелл
20
Уортон
18
Камада
11
Макнил
9
Нкетиа
14
Матета
11
Барри
23
Бету
23
Бету
11
Барри
8
Дьюсбери-Холл
24
Алькарас
24
Алькарас
8
Дьюсбери-Холл
19
Джордж
22
Джонсон
22
Джонсон
19
Джордж
30
Хакни
37
Гарнер
37
Гарнер
30
Хакни
9
Нкетиа
10
Пино
10
Пино
9
Нкетиа
14
Матета
22
Ларсен
22
Ларсен
14
Матета
11
Макнил
29
Гессан
29
Гессан
11
Макнил
4
Рияд
5
Томиясу
5
Томиясу
4
Рияд
27
Муньос
25
Халаили
25
Халаили
27
Муньос
Остались в запасе
Эвертон
Кристал Пэлас
20
Тайлер Диблинг
ПВ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
12
Марк Траверс
ВР
Главный тренер
Дэвид Мойес
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
20
Тайлер Диблинг
ПВ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
12
Марк Траверс
ВР
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Пьер Саж
Эвертон
Точно не сыграют
Тим Ироегбунам
ЦП
Кристиан Нергор
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Эвертона» в основное время. Домашнее поле, длительная беспроигрышная серия в очных встречах и стабильная атака должны помочь хозяевам одержать победу над «Кристал Пэлас», несмотря на хорошую форму гостей в товарищеских матчах. Рекомендуемая ставка – победа «Эвертона» с коэффициентом 2,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Кристал Пэлас» состоится 22 августа 2026 года и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.

«Эвертон» – «Кристал Пэлас»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Англии 2026/2027

2.20
Победа «Эвертона»
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Автор: Ланьков Роман
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Эвертон
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