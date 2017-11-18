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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Эвертон
Кристал Пэлас - Эвертон: обзор матча 18 ноября 2017
Кристал Пэлас
18.11.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Эвертон
2'
Д. МакАртур
35'
В. Заа
6'
Л. Бэйнс (П)
45+1'
У. Ниасс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Эвертон
63'
Желтая карточка
Т. Дэвис
Желтая карточка
М. Сахо
61'
45'
+1
ГОЛ! 2:2!
У. Ниасс
Пас отдал
Г. Сигурдссон
44'
Желтая карточка
М. Кин
36'
Желтая карточка
У. Ниасс
ГОЛ! 2:1!
В. Заа
Пас отдал
Д. Уорд
35'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
32'
6'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Бэйнс
ГОЛ! 1:0!
Д. МакАртур
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
12
Аарон Леннон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
3-5-2
1
Сперони
24
Данн
12
Сахо
25
Уорд
27
Шлупп
20
Лофтус-Чик
29
Кабай
19
Миливойевич
11
МакАртур
10
Заа
25
Таунсенд
4-2-1-1-2
1
Пикфорд
5
Кин
19
Ягиелка
3
Кенни
3
Бэйнс
14
Шнейдерлен
5
Гуйе
12
Леннон
10
Сигурдссон
14
Ниасс
11
Лукман
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Эвертон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Жоэль
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Остались в запасе
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Жоэль
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Кристал Пэлас - Эвертон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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