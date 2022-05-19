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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Кристал Пэлас
Эвертон - Кристал Пэлас: обзор матча 19 мая 2022
Эвертон
19.05.2022, четверг, 21:45
Англия. Премьер-лига, 33 тур
3 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
54'
М. Кин
75'
Ришарлисон
85'
Д. Калверт-Льюин
21'
Ж. Матета
36'
Ж. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Кристал Пэлас
Замена
Д. Кенни
️️️️
Ришарлисон
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Д. Грей
85'
Желтая карточка
А. Дукуре
82'
81'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Ж. Матета
ГОЛ! 2:2!
Ришарлисон
75'
74'
Замена
К. Галлахер
️️️️
Д. Шлупп
69'
Желтая карточка
В. Заа
Желтая карточка
М. Кин
67'
Замена
Д. Грей
️️️️
Э. Гордон
61'
57'
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
У. Хьюз
ГОЛ! 1:2!
М. Кин
Пас отдал
М. Холгейт
54'
Замена
Д. Алли
️️️️
А. Гомеш
46'
36'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Айю
34'
Желтая карточка
Ж. Айю
32'
Желтая карточка
У. Хьюз
21'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Матета
Пас отдал
Э. Эзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
27
Джеффри Шлупп
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
25
Аллан
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
8
Деле Алли
АП
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-2-2-2
1
Пикфорд
16
Миколенко
5
Кин
27
Холгейт
23
Коулмен
20
Гомеш
6
Дукуре
17
Ивоби
10
Гордон
9
Калверт-Льюин
47
Ришарлисон
4-1-3-2
1
Батлэнд
17
Клайн
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
19
Хьюз
27
Шлупп
10
Эзе
10
Заа
14
Матета
10
Айю
47
Ришарлисон
3
Кенни
3
Кенни
47
Ришарлисон
20
Гомеш
8
Алли
8
Алли
20
Гомеш
10
Гордон
10
Грей
10
Грей
10
Гордон
27
Шлупп
8
Галлахер
8
Галлахер
27
Шлупп
19
Хьюз
19
Миливойевич
19
Миливойевич
19
Хьюз
14
Матета
20
Бентеке
20
Бентеке
14
Матета
Остались в запасе
Эвертон
Кристал Пэлас
31
Асмир Бегович
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Эвертон - Кристал Пэлас
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
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