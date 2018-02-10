Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Кристал Пэлас
Эвертон - Кристал Пэлас: обзор матча 10 февраля 2018
Эвертон
10.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
46'
Г. Сигурдссон
51'
У. Ниасс
75'
Т. Дэвис
83'
Л. Миливойевич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Кристал Пэлас
83'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Л. Миливойевич
ГОЛ! 3:0!
Т. Дэвис
75'
Желтая карточка
Т. Уолкотт
68'
54'
Желтая карточка
П. ван Анхолт
ГОЛ! 2:0!
У. Ниасс
Пас отдал
К. Мартина
51'
ГОЛ! 1:0!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
У. Ниасс
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
23
Шеймус Коулмен
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
7
Александр Серлот
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
11
Янник Боласи
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Кристал Пэлас
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
4-1-1-1-3
1
Пикфорд
23
Коулмен
5
Мангала
15
Мартина
5
Кин
5
Гуйе
22
Дэвис
10
Сигурдссон
14
Ниасс
32
Руни
32
Уолкотт
4-3-1-2
13
Хеннесси
25
Уорд
27
Фосу-Менса
5
Томкинс
15
ван Анхолт
19
Миливойевич
11
МакАртур
29
Кабай
25
Таунсенд
20
Бентеке
7
Серлот
Остались в запасе
Эвертон
Кристал Пэлас
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Жоэль
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
11
Янник Боласи
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Жоэль
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
11
Янник Боласи
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Эвертон - Кристал Пэлас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Эвертон
Кристал Пэлас
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
10:08
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
10:08
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+