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Эвертон - Кристал Пэлас
Эвертон - Кристал Пэлас: обзор матча 16 апреля 2014
Эвертон
16.04.2014, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 3
Завершен
Кристал Пэлас
61'
С. Нейсмит
86'
К. Миральяс
23'
Д. Панчеон
49'
С. Данн
73'
К. Джером
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Кристал Пэлас
90'
+3
Желтая карточка
Д. Панчеон
ГОЛ! 2:3!
К. Миральяс
86'
80'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
М. Шамах
76'
Замена
С. О'Кифи
️️️️
К. Джером
73'
ГОЛ! 1:3!
К. Джером
Пас отдал
С. О'Кифи
68'
Замена
Д. Парр
️️️️
Э. Мариаппа
Желтая карточка
Л. Бэйнс
64'
ГОЛ! 1:2!
С. Нейсмит
Пас отдал
Л. Бэйнс
61'
Замена
Л. Осман
️️️️
Г. Бэрри
59'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Э. МакГиди
59'
49'
ГОЛ! 0:2!
С. Данн
Пас отдал
Я. Боласи
Замена
С. Нейсмит
️️️️
Ж. Деулофеу
46'
44'
Желтая карточка
Д. Делэйни
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Панчеон
Пас отдал
М. Шамах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
18
Гарет Бэрри
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
21
Леон Осман
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Патрик МакКарти
ЦЗ
2
Джонатан Парр
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-2-1-3
1
Ховард
3
Бэйнс
25
Дистен
6
Стоунз
23
Коулмен
18
Бэрри
6
Баркли
46
МакГиди
10
Деулофеу
9
Лукаку
87
Миральяс
4-4-2
1
Сперони
25
Уорд
24
Данн
17
Делэйни
5
Мариаппа
15
Йединак
16
Ледли
11
Боласи
40
Панчеон
35
Джером
27
Шамах
46
МакГиди
16
МакКарти
16
МакКарти
46
МакГиди
18
Бэрри
21
Осман
21
Осман
18
Бэрри
10
Деулофеу
14
Нейсмит
14
Нейсмит
10
Деулофеу
5
Мариаппа
2
Парр
2
Парр
5
Мариаппа
35
Джером
7
О'Кифи
7
О'Кифи
35
Джером
27
Шамах
39
Мюррэй
39
Мюррэй
27
Шамах
Остались в запасе
Эвертон
Кристал Пэлас
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
Главный тренер
Роберто Мартинес
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Патрик МакКарти
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Патрик МакКарти
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Эвертон - Кристал Пэлас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Гудисон Парк
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