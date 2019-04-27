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Кристал Пэлас - Эвертон
Кристал Пэлас - Эвертон: обзор матча 27 апреля 2019
Кристал Пэлас
27.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Эвертон
Желтая карточка
Ш. Куяте
74'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Бакари Сако
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Гуаита
15
ван Анхолт
16
Келли
24
Данн
29
Ван-Биссака
8
Куяте
11
МакАртур
19
Миливойевич
10
Заа
7
Майер
20
Бентеке
4-2-2-2
1
Пикфорд
23
Коулмен
5
Кин
4
Зума
12
Динь
5
Гуйе
14
Шнейдерлен
10
Сигурдссон
11
Бернард
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Эвертон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Бакари Сако
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
20
Бакари Сако
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Кристал Пэлас - Эвертон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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