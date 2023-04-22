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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Эвертон
Кристал Пэлас - Эвертон: обзор матча 22 апреля 2023
Кристал Пэлас
22.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Эвертон
90'
+1
Замена
Н. Мопе
️️️️
Д. Калверт-Льюин
81'
Замена
Б. Годфри
️️️️
Д. Грей
80'
Вторая желтая
М. Холгейт
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
Ш. Дукур
78'
Замена
У. Хьюз
️️️️
Д. Шлупп
71'
Замена
Ж. Матета
️️️️
О. Эдуард
71'
64'
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
37'
Желтая карточка
М. Холгейт
Желтая карточка
Т. Митчелл
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Эвертон
22
Эндрю Лонерган
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
22
Том Дэвис
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
4-1-1-2-2
26
Джонстон
3
Митчелл
2
Андерсен
6
Гехи
25
Уорд
28
Дукур
27
Шлупп
10
Эзе
17
Олисе
10
Айю
29
Эдуард
4-2-3-1
1
Пикфорд
27
Холгейт
5
Кин
6
Тарковски
16
Миколенко
37
Гарнер
5
Гуйе
17
Ивоби
10
Грей
11
Макнил
9
Калверт-Льюин
28
Дукур
19
Миливойевич
19
Миливойевич
28
Дукур
27
Шлупп
19
Хьюз
19
Хьюз
27
Шлупп
29
Эдуард
14
Матета
14
Матета
29
Эдуард
10
Грей
4
Годфри
4
Годфри
10
Грей
9
Калверт-Льюин
11
Мопе
11
Мопе
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Эвертон
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
22
Эндрю Лонерган
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
22
Том Дэвис
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
22
Том Дэвис
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Кристал Пэлас - Эвертон
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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