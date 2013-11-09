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Кристал Пэлас - Эвертон
Кристал Пэлас - Эвертон: обзор матча 09 ноября 2013
Кристал Пэлас
09.11.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Эвертон
Желтая карточка
М. Йединак
87'
Замена
Д. Панчеон
️️️️
Д. Томас
85'
Замена
К. Джером
️️️️
М. Шамах
63'
56'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
К. Миральяс
56'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Л. Осман
Замена
С. О'Кифи
️️️️
К. Дикгакой
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
21
Леон Осман
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Кристал Пэлас
12
Льюис Прайс
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
0
Джимми Кебе
ПП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
18
Никица Елавич
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
4-5-1
1
Сперони
21
Мокси
39
Гэббидон
17
Делэйни
25
Уорд
7
Томас
11
Боласи
15
Йединак
10
Беннэн
15
Дикгакой
27
Шамах
4-4-2
1
Ховард
23
Коулмен
25
Дистен
19
Ягиелка
3
Бэйнс
21
Осман
18
Бэрри
16
МакКарти
20
Пиенаар
87
Миральяс
9
Лукаку
15
Дикгакой
7
О'Кифи
7
О'Кифи
15
Дикгакой
7
Томас
40
Панчеон
40
Панчеон
7
Томас
27
Шамах
35
Джером
35
Джером
27
Шамах
21
Осман
6
Баркли
6
Баркли
21
Осман
87
Миральяс
10
Деулофеу
10
Деулофеу
87
Миральяс
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Эвертон
12
Льюис Прайс
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
0
Джимми Кебе
ПП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
1
Жоэль
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
18
Никица Елавич
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
0
Джимми Кебе
ПП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
18
Никица Елавич
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Кристал Пэлас - Эвертон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Селхарст Парк
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