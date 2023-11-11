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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Эвертон
Кристал Пэлас - Эвертон: обзор матча 11 ноября 2023
Кристал Пэлас
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 3
Завершен
Эвертон
5'
Э. Эзе (П)
73'
О. Эдуард
1'
В. Миколенко
49'
А. Дукуре
86'
И. Гуйе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Эвертон
90'
+7
Желтая карточка
В. Миколенко
90'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Э. Янг
89'
Желтая карточка
Д. Гарнер
Замена
Н. Ахамада
️️️️
У. Хьюз
89'
88'
Желтая карточка
А. Онана
86'
ГОЛ! 2:3!
И. Гуйе
Замена
Ж. Матета
️️️️
О. Эдуард
83'
77'
Замена
Бету
️️️️
Д. Калверт-Льюин
ГОЛ! 2:2!
О. Эдуард
Пас отдал
Ж. Лерма
73'
Замена
М. Олисе
️️️️
Д. Шлупп
67'
49'
ГОЛ! 1:2!
А. Дукуре
46'
Замена
И. Гуйе
️️️️
А. Онана
45'
+2
Желтая карточка
А. Дукуре
Желтая карточка
Э. Эзе
24'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Эзе
5'
1'
ГОЛ! 0:1!
В. Миколенко
Пас отдал
Д. Харрисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
(К)
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
19
Уилл Хьюз
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
24
Амаду Онана
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
26
Матеус Франка
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
23
Бету
ЦФ
4-3-1-2
26
Джонстон
3
Митчелл
2
Андерсен
6
Гехи
25
Уорд
27
Шлупп
8
Лерма
19
Хьюз
10
Эзе
29
Эдуард
10
Айю
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
15
Янг
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
16
Миколенко
37
Гарнер
24
Онана
6
Дукуре
11
Макнил
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
19
Хьюз
8
Ахамада
8
Ахамада
19
Хьюз
27
Шлупп
17
Олисе
17
Олисе
27
Шлупп
29
Эдуард
14
Матета
14
Матета
29
Эдуард
15
Янг
2
Паттерсон
2
Паттерсон
15
Янг
24
Онана
5
Гуйе
5
Гуйе
24
Онана
9
Калверт-Льюин
23
Бету
23
Бету
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Эвертон
31
Реми Мэттьюз
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
26
Матеус Франка
АП
Главный тренер
Рой Ходжсон
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
26
Матеус Франка
АП
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Кристал Пэлас - Эвертон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Селхарст Парк
Новости команд
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Кристал Пэлас
Эвертон
Захарян нанес 2 удара по воротам в 1-й за почти 1000 дней игре еврокубков, где он вышел в старте
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1
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2
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24 ноября
Захарян нанес 2 удара по воротам в 1-й за почти 1000 дней игре еврокубков, где он вышел в старте
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1
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