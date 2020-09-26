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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Эвертон
Кристал Пэлас - Эвертон: обзор матча 26 сентября 2020
Кристал Пэлас
26.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Эвертон
26'
Ш. Куяте
10'
Д. Калверт-Льюин
40'
Ришарлисон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Эвертон
90'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Ришарлисон
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Д. МакАртур
88'
86'
Замена
А. Ивоби
️️️️
Х. Родригес
Замена
К. Бентеке
️️️️
Ж. Айю
82'
76'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
А. Гомеш
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Э. Эзе
75'
60'
Желтая карточка
Ришарлисон
Желтая карточка
Д. Уорд
59'
Желтая карточка
Д. МакАртур
45'
+3
40'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ришарлисон
ГОЛ! 1:1!
Ш. Куяте
Пас отдал
Э. Таунсенд
26'
Желтая карточка
В. Заа
23'
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Ш. Коулмен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
10
Эберечи Эзе
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
25
Аллан
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Эвертон
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Мойзе Кен
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Гуаита
12
Сахо
3
Митчелл
25
Уорд
8
Куяте
10
Эзе
16
МакКарти
11
МакАртур
10
Заа
25
Таунсенд
10
Айю
4-3-1-2
1
Пикфорд
23
Коулмен
22
Мина
5
Кин
12
Динь
6
Дукуре
25
Аллан
20
Гомеш
23
Родригес
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
11
МакАртур
44
Ридевальд
44
Ридевальд
11
МакАртур
10
Айю
20
Бентеке
20
Бентеке
10
Айю
10
Эзе
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Эзе
47
Ришарлисон
22
Дэвис
22
Дэвис
47
Ришарлисон
20
Гомеш
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
20
Гомеш
23
Родригес
17
Ивоби
17
Ивоби
23
Родригес
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Эвертон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Макс Майер
АП
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Кристал Пэлас - Эвертон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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