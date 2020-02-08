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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Кристал Пэлас
Эвертон - Кристал Пэлас: обзор матча 08 февраля 2020
Эвертон
08.02.2020, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
3 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
18'
Бернард
58'
Ришарлисон
88'
Д. Калверт-Льюин
51'
К. Бентеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Кристал Пэлас
ГОЛ! 3:1!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Ришарлисон
88'
Замена
М. Холгейт
️️️️
Г. Сигурдссон
86'
79'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
Д. Уорд
68'
Замена
М. Майер
️️️️
Д. МакКарти
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Бернард
65'
61'
Замена
С. Данн
️️️️
Д. Томкинс
ГОЛ! 2:1!
Ришарлисон
Пас отдал
Д. Калверт-Льюин
58'
51'
ГОЛ! 1:1!
К. Бентеке
Пас отдал
В. Заа
Замена
Д. Сидибе
️️️️
Т. Уолкотт
26'
ГОЛ! 1:0!
Бернард
Пас отдал
Т. Уолкотт
18'
10'
Желтая карточка
Д. МакКарти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
4-1-3-2
1
Пикфорд
12
Динь
5
Кин
22
Мина
23
Коулмен
14
Шнейдерлен
11
Бернард
10
Сигурдссон
32
Уолкотт
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
4-3-1-2
13
Гуаита
25
Уорд
5
Томкинс
24
Кэхилл
15
ван Анхолт
11
МакАртур
19
Миливойевич
16
МакКарти
10
Заа
10
Айю
20
Бентеке
10
Сигурдссон
27
Холгейт
27
Холгейт
10
Сигурдссон
32
Уолкотт
19
Сидибе
19
Сидибе
32
Уолкотт
11
Бернард
22
Дэвис
22
Дэвис
11
Бернард
5
Томкинс
24
Данн
24
Данн
5
Томкинс
25
Уорд
8
Куяте
8
Куяте
25
Уорд
16
МакКарти
7
Майер
7
Майер
16
МакКарти
Остались в запасе
Эвертон
Кристал Пэлас
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Эвертон - Кристал Пэлас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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