Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Кристал Пэлас
Эвертон - Кристал Пэлас: обзор матча 30 сентября 2016
Эвертон
30.09.2016, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
35'
Р. Лукаку
50'
К. Бентеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Кристал Пэлас
Желтая карточка
Т. Клеверли
90'
+4
90'
+3
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
Э. Таунсенд
Желтая карточка
Я. Боласи
88'
Замена
Р. Мори
️️️️
Б. Овьедо
81'
79'
Замена
Й. Кабай
️️️️
Д. МакАртур
Желтая карточка
И. Гуйе
78'
Замена
К. Миральяс
️️️️
Р. Баркли
77'
Желтая карточка
Г. Бэрри
68'
67'
Желтая карточка
Э. Таунсенд
52'
Желтая карточка
К. Бентеке
50'
ГОЛ! 1:1!
К. Бентеке
Пас отдал
Д. Уорд
45'
+1
Желтая карточка
Д. Томкинс
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
35'
26'
Желтая карточка
Д. Панчеон
Желтая карточка
Б. Овьедо
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
11
Янник Боласи
ЛФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
6
Росс Баркли
РФ
Главный тренер
Рональд Куман
Кристал Пэлас
30
Стив Манданда
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
16
Джо Ледли
ЦП
40
Джейсон Панчеон
АП
11
Джеймс МакАртур
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Эвертон
1
Жоэль
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
4-1-2-3
1
Стекеленбург
16
Овьедо
19
Ягиелка
5
Уилльямс
23
Коулмен
5
Гуйе
8
Клеверли
18
Бэрри
11
Боласи
9
Лукаку
6
Баркли
4-2-3-1
30
Манданда
16
Келли
5
Томкинс
17
Делэйни
25
Уорд
11
МакАртур
16
Ледли
25
Таунсенд
40
Панчеон
10
Заа
20
Бентеке
16
Овьедо
26
Мори
26
Мори
16
Овьедо
6
Баркли
87
Миральяс
87
Миральяс
6
Баркли
11
МакАртур
29
Кабай
29
Кабай
11
МакАртур
25
Таунсенд
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
25
Таунсенд
Остались в запасе
Эвертон
Кристал Пэлас
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Эвертон - Кристал Пэлас
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
Эвертон
Кристал Пэлас
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+