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Расписание матчей
Англия. Кубок
Кристал Пэлас - Эвертон
Кристал Пэлас - Эвертон: обзор матча 04 января 2024
Кристал Пэлас
04.01.2024, четверг, 23:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Эвертон
89'
Замена
А. Гомеш
️️️️
Д. Макнил
Желтая карточка
Ж. Матета
87'
Замена
Д. Озо
️️️️
Н. Клайн
85'
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ж. Лерма
84'
80'
Замена
Бету
️️️️
А. Данжума
79'
Красная карточка
Д. Калверт-Льюин
Замена
У. Хьюз
️️️️
Д. Шлупп
71'
Замена
Н. Ахамада
️️️️
М. Франка
71'
Желтая карточка
Э. Эзе
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
26
Матеус Франка
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
(К)
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
24
Амаду Онана
ОП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
45
Тайо Адарамола
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
4
Давид Озо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
23
Бету
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
2
Андерсен
6
Гехи
26
Ричардс
3
Митчелл
17
Клайн
27
Шлупп
8
Лерма
26
Франка
10
Эзе
14
Матета
4-2-3-1
13
Виржиния
23
Коулмен
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
16
Миколенко
37
Гарнер
24
Онана
11
Макнил
11
Харрисон
7
Данжума
9
Калверт-Льюин
17
Клайн
4
Озо
4
Озо
17
Клайн
26
Франка
8
Ахамада
8
Ахамада
26
Франка
27
Шлупп
19
Хьюз
19
Хьюз
27
Шлупп
8
Лерма
29
Эдуард
29
Эдуард
8
Лерма
11
Макнил
20
Гомеш
20
Гомеш
11
Макнил
7
Данжума
23
Бету
23
Бету
7
Данжума
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Эвертон
31
Реми Мэттьюз
ВР
45
Тайо Адарамола
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Джордан Пикфорд
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
45
Тайо Адарамола
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Кристал Пэлас - Эвертон
2
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
7
Нарушения
6
12
Офсайды
1
3
Количество передач
461
403
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
73
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
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