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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Кристал Пэлас
Эвертон - Кристал Пэлас: обзор матча 22 октября 2022
Эвертон
22.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
11'
Д. Калверт-Льюин
63'
Э. Гордон
84'
Д. Макнил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Кристал Пэлас
Желтая карточка
Д. Гарнер
90'
+2
Замена
Т. Дэвис
️️️️
И. Гуйе
86'
Замена
А. Дукуре
️️️️
Э. Гордон
86'
ГОЛ! 3:0!
Д. Макнил
Пас отдал
А. Ивоби
84'
80'
Желтая карточка
Ж. Матета
Замена
Н. Мопе
️️️️
Д. Калверт-Льюин
78'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
А. Онана
78'
75'
Замена
М. Эбиовей
️️️️
Ж. Айю
Замена
Д. Макнил
️️️️
Д. Грей
73'
Желтая карточка
Д. Грей
70'
68'
Желтая карточка
Д. Шлупп
Желтая карточка
Д. Тарковски
68'
68'
Желтая карточка
М. Гехи
68'
Желтая карточка
В. Заа
ГОЛ! 2:0!
Э. Гордон
63'
62'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Л. Миливойевич
62'
Замена
Ж. Матета
️️️️
М. Олисе
ГОЛ! 1:0!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
А. Ивоби
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Амаду Онана
ОП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
88
Киллиан Филлипс
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
4-2-3-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
15
Коди
6
Тарковски
23
Коулмен
5
Гуйе
24
Онана
10
Грей
17
Ивоби
10
Гордон
9
Калверт-Льюин
4-1-3-2
13
Гуаита
25
Уорд
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
19
Миливойевич
17
Олисе
10
Эзе
10
Заа
29
Эдуард
10
Айю
24
Онана
37
Гарнер
37
Гарнер
24
Онана
10
Гордон
6
Дукуре
6
Дукуре
10
Гордон
5
Гуйе
22
Дэвис
22
Дэвис
5
Гуйе
10
Грей
11
Макнил
11
Макнил
10
Грей
9
Калверт-Льюин
11
Мопе
11
Мопе
9
Калверт-Льюин
19
Миливойевич
27
Шлупп
27
Шлупп
19
Миливойевич
10
Айю
7
Эбиовей
7
Эбиовей
10
Айю
17
Олисе
14
Матета
14
Матета
17
Олисе
Остались в запасе
Эвертон
Кристал Пэлас
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
26
Сэм Джонстон
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
88
Киллиан Филлипс
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
88
Киллиан Филлипс
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Эвертон - Кристал Пэлас
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
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