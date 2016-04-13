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Кристал Пэлас - Эвертон
Кристал Пэлас - Эвертон: обзор матча 13 апреля 2016
Кристал Пэлас
13.04.2016, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Эвертон
90'
+1
Желтая карточка
Г. Бэрри
86'
Замена
К. Миральяс
️️️️
Р. Баркли
Замена
Б. Сако
️️️️
В. Заа
77'
69'
Замена
Б. Овьедо
️️️️
А. Леннон
Замена
Э. Адебайор
️️️️
Я. Боласи
66'
54'
Замена
М. Бешич
️️️️
А. Коне
52'
Вторая желтая
Д. МакКарти
Замена
К. Уикхэм
️️️️
Д. Гэйл
46'
16'
Желтая карточка
Д. МакКарти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
15
Майл Йединак
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Кристал Пэлас
29
Алекс МакКарти
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
20
Бакари Сако
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
14
Умар Ниасс
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
4-4-1-1
13
Хеннесси
17
Делэйни
27
Суаре
24
Данн
25
Уорд
15
Йединак
29
Кабай
40
Панчеон
11
Боласи
10
Заа
34
Гэйл
4-4-2
1
Жоэль
23
Коулмен
26
Мори
6
Стоунз
3
Бэйнс
12
Леннон
16
МакКарти
6
Баркли
18
Бэрри
9
Лукаку
2
Коне
10
Заа
20
Сако
20
Сако
10
Заа
34
Гэйл
13
Уикхэм
13
Уикхэм
34
Гэйл
11
Боласи
25
Адебайор
25
Адебайор
11
Боласи
12
Леннон
16
Овьедо
16
Овьедо
12
Леннон
2
Коне
17
Бешич
17
Бешич
2
Коне
6
Баркли
87
Миральяс
87
Миральяс
6
Баркли
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Эвертон
29
Алекс МакКарти
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
1
Тим Ховард
ВР
20
Стивен Пиенаар
ЛП
14
Умар Ниасс
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
Остались в запасе
1
Тим Ховард
ВР
20
Стивен Пиенаар
ЛП
14
Умар Ниасс
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Кристал Пэлас - Эвертон
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD
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