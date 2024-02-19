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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Кристал Пэлас
Эвертон - Кристал Пэлас: обзор матча 19 февраля 2024
Эвертон
19.02.2024, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
84'
А. Онана
66'
Ж. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Кристал Пэлас
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Лерма
88'
Замена
Д. Озо
️️️️
А. Уортон
87'
Желтая карточка
Ж. Айю
ГОЛ! 1:1!
А. Онана
Пас отдал
Д. Макнил
84'
Замена
Бету
️️️️
А. Дукуре
72'
72'
Замена
Н. Ахамада
️️️️
О. Эдуард
66'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Айю
Пас отдал
Ж. Матета
Замена
Д. Харрисон
️️️️
Э. Янг
66'
Замена
А. Онана
️️️️
И. Гуйе
66'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
(К)
ПЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
23
Бету
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
4
Давид Озо
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
60
Jadan Raymond
ЦП
8
Науиру Ахамада
ЦП
26
Матеус Франка
АП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Пикфорд
4
Годфри
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
16
Миколенко
5
Гуйе
37
Гарнер
15
Янг
6
Дукуре
11
Макнил
9
Калверт-Льюин
3-2-2-3
26
Джонстон
25
Уорд
2
Андерсен
26
Ричардс
27
Муньос
3
Митчелл
20
Уортон
8
Лерма
10
Айю
14
Матета
29
Эдуард
5
Гуйе
24
Онана
24
Онана
5
Гуйе
15
Янг
11
Харрисон
11
Харрисон
15
Янг
6
Дукуре
23
Бету
23
Бету
6
Дукуре
20
Уортон
4
Озо
4
Озо
20
Уортон
29
Эдуард
8
Ахамада
8
Ахамада
29
Эдуард
Остались в запасе
Эвертон
Кристал Пэлас
13
Жоау Виржиния
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Дин Хендерсон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
60
Jadan Raymond
ЦП
26
Матеус Франка
АП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
60
Jadan Raymond
ЦП
26
Матеус Франка
АП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Эвертон - Кристал Пэлас
2
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
8
12
Офсайды
1
2
Количество передач
524
317
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
64
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.66
0.63
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Гудисон Парк
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