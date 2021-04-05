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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Кристал Пэлас
Эвертон - Кристал Пэлас: обзор матча 05 апреля 2021
Эвертон
05.04.2021, понедельник, 20:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
56'
Х. Родригес
86'
М. Батшуайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Кристал Пэлас
86'
ГОЛ! 1:1!
М. Батшуайи
Пас отдал
Д. Шлупп
84'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Ж. Айю
Замена
Ж. Гбамен
️️️️
Х. Родригес
79'
77'
Замена
Ж. Матета
️️️️
К. Бентеке
Замена
Б. Годфри
️️️️
Ш. Коулмен
76'
68'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Х. Ридевальд
ГОЛ! 1:0!
Х. Родригес
Пас отдал
Ш. Коулмен
56'
Желтая карточка
Л. Динь
33'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
А. Гомеш
31'
Желтая карточка
Й. Мина
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
22
Том Дэвис
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Эвертон
30
Гарри Тайрер
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
2
Кайл Джон
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
33
Натан Бродхед
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
25
Рис Ханнам
ЛЗ
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Ольсен
27
Холгейт
22
Мина
5
Кин
12
Динь
23
Коулмен
22
Дэвис
20
Гомеш
23
Родригес
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
3-2-1-2-2
13
Гуаита
25
Уорд
24
Кэхилл
15
ван Анхолт
8
Куяте
44
Ридевальд
19
Миливойевич
10
Эзе
10
Заа
10
Айю
20
Бентеке
23
Родригес
5
Гбамен
5
Гбамен
23
Родригес
23
Коулмен
4
Годфри
4
Годфри
23
Коулмен
20
Гомеш
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
20
Гомеш
44
Ридевальд
27
Шлупп
27
Шлупп
44
Ридевальд
10
Айю
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Айю
20
Бентеке
14
Матета
14
Матета
20
Бентеке
Остались в запасе
Эвертон
Кристал Пэлас
30
Гарри Тайрер
ВР
33
Натан Бродхед
ЦФ
13
Жоау Виржиния
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
2
Кайл Джон
ПЗ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
25
Рис Ханнам
ЛЗ
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
30
Гарри Тайрер
ВР
33
Натан Бродхед
ЦФ
13
Жоау Виржиния
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
2
Кайл Джон
ПЗ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Остались в запасе
25
Рис Ханнам
ЛЗ
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Эвертон - Кристал Пэлас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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