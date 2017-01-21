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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Эвертон
Кристал Пэлас - Эвертон: обзор матча 21 января 2017
Кристал Пэлас
21.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Эвертон
87'
Ш. Коулмен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Эвертон
90'
+2
Замена
Ф. Ягиелка
️️️️
Р. Баркли
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Д. Шлупп
88'
87'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Коулмен
Пас отдал
Т. Дэвис
72'
Замена
А. Лукман
️️️️
К. Миральяс
Замена
Д. Ледли
️️️️
Й. Кабай
72'
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
Л. Реми
61'
59'
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
Г. Бэрри
26'
Желтая карточка
М. Холгейт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
11
Джеймс МакАртур
АП
25
Джоэл Уорд
ПП
14
Лоик Реми
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Эвертон
1
Жоэль
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
18
Гарет Бэрри
АП
23
Шеймус Коулмен
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джо Ледли
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
3-4-1-2
13
Хеннесси
24
Данн
17
Делэйни
5
Томкинс
27
Шлупп
40
Панчеон
29
Кабай
25
Уорд
11
МакАртур
20
Бентеке
14
Реми
3-4-1-2
1
Жоэль
5
Уилльямс
27
Холгейт
26
Мори
23
Коулмен
6
Баркли
22
Дэвис
3
Бэйнс
18
Бэрри
87
Миральяс
9
Лукаку
29
Кабай
16
Ледли
16
Ледли
29
Кабай
14
Реми
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
14
Реми
27
Шлупп
25
Таунсенд
25
Таунсенд
27
Шлупп
87
Миральяс
11
Лукман
11
Лукман
87
Миральяс
6
Баркли
19
Ягиелка
19
Ягиелка
6
Баркли
18
Бэрри
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
18
Бэрри
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Эвертон
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Кристал Пэлас - Эвертон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Селхарст Парк
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