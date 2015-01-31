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Кристал Пэлас - Эвертон
Кристал Пэлас - Эвертон: обзор матча 31 января 2015
Кристал Пэлас
31.01.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Эвертон
2'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Эвертон
90'
+2
Замена
А. Коне
️️️️
Р. Лукаку
90'
+1
Желтая карточка
Р. Лукаку
90'
+1
Желтая карточка
Жоэль
80'
Желтая карточка
Б. Овьедо
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Я. Саного
71'
68'
Замена
Б. Овьедо
️️️️
К. Миральяс
Замена
В. Заа
️️️️
М. Келли
65'
Замена
Д. Матч
️️️️
М. Шамах
25'
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
С. Нейсмит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Джо Ледли
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
77
Джордон Матч
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Эвертон
45
Расселл Гриффитс
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
4-3-3
1
Сперони
16
Келли
24
Данн
17
Делэйни
25
Уорд
16
Ледли
11
МакАртур
40
Панчеон
27
Шамах
9
Саного
34
Гэйл
4-1-1-1-3
1
Жоэль
23
Коулмен
6
Стоунз
19
Ягиелка
3
Бэйнс
17
Бешич
18
Бэрри
46
МакГиди
87
Миральяс
14
Нейсмит
9
Лукаку
27
Шамах
77
Матч
77
Матч
27
Шамах
16
Келли
10
Заа
10
Заа
16
Келли
9
Саного
39
Мюррэй
39
Мюррэй
9
Саного
87
Миральяс
16
Овьедо
16
Овьедо
87
Миральяс
9
Лукаку
2
Коне
2
Коне
9
Лукаку
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Эвертон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
45
Расселл Гриффитс
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
45
Расселл Гриффитс
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Кристал Пэлас - Эвертон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Селхарст Парк
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