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Эвертон - Кристал Пэлас
Эвертон - Кристал Пэлас: обзор матча 21 сентября 2014
Эвертон
21.09.2014, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
2 : 3
Завершен
Кристал Пэлас
9'
Р. Лукаку
83'
Л. Бэйнс (П)
30'
М. Йединак (П)
54'
Ф. Кэмпбелл
69'
Я. Боласи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Кристал Пэлас
89'
Желтая карточка
Х. Сперони
87'
Замена
Э. Фрайерс
️️️️
Я. Боласи
86'
Замена
К. Дойл
️️️️
Ф. Кэмпбелл
84'
Замена
А. Гедиура
️️️️
Д. МакАртур
Замена
Д. Гибсон
️️️️
С. Дистен
84'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Л. Бэйнс
83'
Желтая карточка
С. Нейсмит
77'
76'
Желтая карточка
Д. Панчеон
69'
ГОЛ! 1:3!
Я. Боласи
Пас отдал
Д. Панчеон
Замена
С. Нейсмит
️️️️
Д. Стоунз
64'
Замена
К. Миральяс
️️️️
К. Атсу
64'
Желтая карточка
С. Это'О
56'
54'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Кэмпбелл
Пас отдал
М. Келли
30'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Йединак
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Л. Осман
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
21
Леон Осман
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
24
Даррон Гибсон
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-3-1-2
1
Ховард
3
Бэйнс
25
Дистен
6
Стоунз
19
Ягиелка
18
Бэрри
16
МакКарти
21
Осман
30
Атсу
9
Это'О
9
Лукаку
4-5-1
1
Сперони
16
Келли
17
Делэйни
24
Данн
25
Уорд
40
Панчеон
16
Ледли
11
Боласи
15
Йединак
11
МакАртур
22
Кэмпбелл
25
Дистен
24
Гибсон
24
Гибсон
25
Дистен
30
Атсу
87
Миральяс
87
Миральяс
30
Атсу
6
Стоунз
14
Нейсмит
14
Нейсмит
6
Стоунз
11
Боласи
3
Фрайерс
3
Фрайерс
11
Боласи
11
МакАртур
6
Гедиура
6
Гедиура
11
МакАртур
22
Кэмпбелл
9
Дойл
9
Дойл
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Эвертон
Кристал Пэлас
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Эвертон - Кристал Пэлас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Гудисон Парк
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