Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Кристал Пэлас
Эвертон - Кристал Пэлас: обзор матча 07 декабря 2015
Эвертон
07.12.2015, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
81'
Р. Лукаку
76'
С. Данн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Кристал Пэлас
Желтая карточка
Р. Мори
88'
87'
Желтая карточка
Д. МакАртур
ГОЛ! 1:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Г. Бэрри
81'
77'
Замена
Д. Матч
️️️️
Й. Кабай
77'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
К. Уикхэм
76'
ГОЛ! 0:1!
С. Данн
Пас отдал
Д. Панчеон
Замена
Л. Бэйнс
️️️️
Б. Гэллоуэй
62'
53'
Желтая карточка
К. Уикхэм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
11
Янник Боласи
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
77
Джордон Матч
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
4-3-3
1
Ховард
22
Гэллоуэй
6
Стоунз
26
Мори
23
Коулмен
6
Баркли
18
Бэрри
8
Клеверли
9
Лукаку
10
Деулофеу
2
Коне
4-5-1
13
Хеннесси
25
Уорд
27
Суаре
24
Данн
17
Делэйни
11
Боласи
11
МакАртур
15
Йединак
29
Кабай
40
Панчеон
13
Уикхэм
22
Гэллоуэй
3
Бэйнс
3
Бэйнс
22
Гэллоуэй
29
Кабай
77
Матч
77
Матч
29
Кабай
13
Уикхэм
34
Гэйл
34
Гэйл
13
Уикхэм
Остались в запасе
Эвертон
Кристал Пэлас
1
Жоэль
ВР
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Маруан Шамах
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Маруан Шамах
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Эвертон - Кристал Пэлас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
Новости команд
Все
Эвертон
Кристал Пэлас
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
09:59
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
09:59
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+