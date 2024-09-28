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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Кристал Пэлас
Эвертон - Кристал Пэлас: обзор матча 28 сентября 2024
Эвертон
28.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
47'
Д. Макнил
54'
Д. Макнил
10'
М. Гехи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Кристал Пэлас
Желтая карточка
Д. Пикфорд
90'
+3
89'
Замена
У. Хьюз
️️️️
А. Уортон
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
84'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
О. Мангала
83'
Замена
И. Гуйе
️️️️
Д. Макнил
83'
73'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Э. Нкетиа
62'
Замена
И. Сарр
️️️️
Д. Камада
ГОЛ! 2:1!
Д. Макнил
54'
ГОЛ! 1:1!
Д. Макнил
Пас отдал
Э. Янг
47'
Замена
Д. Харрисон
️️️️
Й. Линдстрем
46'
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Гехи
Пас отдал
М. Лакруа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К)
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
18
Даичи Камада
АП
10
Эберечи Эзе
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
45
Харрисон Армстронг
ЦП
23
Бету
ЦФ
Кристал Пэлас
30
Мэтт Тернер
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
15
Янг
23
Мангала
6
Дукуре
7
Ндиайе
11
Макнил
35
Линдстрем
9
Калверт-Льюин
4-2-2-2
1
Хендерсон
27
Муньос
5
Лакруа
6
Гехи
3
Митчелл
20
Уортон
8
Лерма
18
Камада
10
Эзе
9
Нкетиа
14
Матета
23
Мангала
37
Гарнер
37
Гарнер
23
Мангала
11
Макнил
5
Гуйе
5
Гуйе
11
Макнил
35
Линдстрем
11
Харрисон
11
Харрисон
35
Линдстрем
9
Нкетиа
27
Шлупп
27
Шлупп
9
Нкетиа
20
Уортон
19
Хьюз
19
Хьюз
20
Уортон
18
Камада
7
Сарр
7
Сарр
18
Камада
Остались в запасе
Эвертон
Кристал Пэлас
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
45
Харрисон Армстронг
ЦП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
30
Мэтт Тернер
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
45
Харрисон Армстронг
ЦП
23
Бету
ЦФ
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Эвертон - Кристал Пэлас
2
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
8
Нарушения
13
11
Офсайды
2
0
Количество передач
345
521
Сейвы
3
0
Точность передач %
74
81
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.91
0.85
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Гудисон Парк
Посещаемость:
38954 из 40157 зрителей (97%)
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