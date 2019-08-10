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Кристал Пэлас - Эвертон
Кристал Пэлас - Эвертон: обзор матча 10 августа 2019
Кристал Пэлас
10.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Эвертон
Замена
К. Уикхэм
️️️️
К. Бентеке
83'
79'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Г. Сигурдссон
76'
Вторая желтая
М. Шнейдерлен
69'
Замена
М. Кен
️️️️
Д. Калверт-Льюин
Замена
В. Заа
️️️️
Ж. Айю
65'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
55'
54'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
52'
Желтая карточка
Бернард
45'
+1
Замена
Ж. Гбамен
️️️️
А. Гомеш
Желтая карточка
М. Майер
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
6
Виктор Камараса
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
Эвертон
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-2-2-2
13
Гуаита
15
ван Анхолт
16
Келли
24
Данн
25
Уорд
19
Миливойевич
11
МакАртур
7
Майер
25
Таунсенд
20
Бентеке
10
Айю
4-1-1-2-2
1
Пикфорд
23
Коулмен
5
Кин
22
Мина
12
Динь
14
Шнейдерлен
20
Гомеш
10
Сигурдссон
11
Бернард
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
10
Айю
10
Заа
10
Заа
10
Айю
20
Бентеке
29
Уикхэм
29
Уикхэм
20
Бентеке
20
Гомеш
5
Гбамен
5
Гбамен
20
Гомеш
10
Сигурдссон
22
Дэвис
22
Дэвис
10
Сигурдссон
9
Калверт-Льюин
9
Кен
9
Кен
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Эвертон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
6
Виктор Камараса
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
6
Виктор Камараса
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Кристал Пэлас - Эвертон
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Селхарст Парк
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