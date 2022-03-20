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Расписание матчей
Англия. Кубок
Кристал Пэлас - Эвертон
Кристал Пэлас - Эвертон: обзор матча 20 марта 2022
Кристал Пэлас
20.03.2022, воскресенье, 15:30
Англия. Кубок, 1/4 финала
4 : 0
Завершен
Эвертон
25'
М. Гехи
41'
Ж. Матета
79'
В. Заа
88'
У. Хьюз
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Эвертон
ГОЛ! 4:0!
У. Хьюз
88'
Замена
У. Хьюз
️️️️
Ш. Куяте
84'
Замена
К. Бентеке
️️️️
М. Олисе
83'
ГОЛ! 3:0!
В. Заа
79'
73'
Замена
А. Ивоби
️️️️
Ш. Коулмен
Замена
О. Эдуард
️️️️
Ж. Матета
71'
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
Э. Эзе
71'
64'
Желтая карточка
А. Гомеш
62'
Желтая карточка
Э. Гордон
46'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Д. Кенни
ГОЛ! 2:0!
Ж. Матета
Пас отдал
В. Заа
41'
ГОЛ! 1:0!
М. Гехи
Пас отдал
М. Олисе
25'
17'
Замена
Д. Грей
️️️️
Э. Таунсенд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Эвертон
30
Гарри Тайрер
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
21
Исаак Прайс
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Батлэнд
3
Митчелл
2
Андерсен
6
Гехи
17
Клайн
8
Куяте
8
Галлахер
10
Заа
10
Эзе
17
Олисе
14
Матета
3-2-2-2-1
1
Пикфорд
5
Кин
4
Годфри
3
Кенни
23
Коулмен
27
Холгейт
6
Дукуре
20
Гомеш
25
Таунсенд
10
Гордон
47
Ришарлисон
10
Эзе
19
Миливойевич
19
Миливойевич
10
Эзе
8
Куяте
19
Хьюз
19
Хьюз
8
Куяте
14
Матета
29
Эдуард
29
Эдуард
14
Матета
17
Олисе
20
Бентеке
20
Бентеке
17
Олисе
25
Таунсенд
10
Грей
10
Грей
25
Таунсенд
23
Коулмен
17
Ивоби
17
Ивоби
23
Коулмен
3
Кенни
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
3
Кенни
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Эвертон
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
Главный тренер
Патрик Виейра
30
Гарри Тайрер
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
21
Исаак Прайс
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
Остались в запасе
30
Гарри Тайрер
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
21
Исаак Прайс
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Кристал Пэлас - Эвертон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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