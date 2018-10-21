Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Кристал Пэлас
Эвертон - Кристал Пэлас: обзор матча 21 октября 2018
Эвертон
21.10.2018, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
87'
Д. Калверт-Льюин
89'
Д. Тосун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Кристал Пэлас
ГОЛ! 2:0!
Д. Тосун
Пас отдал
М. Кин
89'
ГОЛ! 1:0!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
А. Лукман
87'
Желтая карточка
Ш. Коулмен
80'
51'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
Желтая карточка
И. Гуйе
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Пикфорд
12
Динь
5
Кин
4
Зума
23
Коулмен
5
Гуйе
20
Гомеш
11
Бернард
10
Сигурдссон
32
Уолкотт
47
Ришарлисон
4-1-3-2
13
Хеннесси
29
Ван-Биссака
5
Томкинс
12
Сахо
15
ван Анхолт
8
Куяте
11
МакАртур
19
Миливойевич
27
Шлупп
25
Таунсенд
10
Заа
Остались в запасе
Эвертон
Кристал Пэлас
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
13
Висенте Гуаита
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Эвертон - Кристал Пэлас
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Эвертон
Кристал Пэлас
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:08
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:08
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+