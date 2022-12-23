Представители «Зенита» прилетели в Бразилию, чтобы попытаться досрочно вернуть Алберто

«Зенит» намерен досрочно вернуть нападающего Юри Алберто из аренды в «Коринтианс».

По информации журналиста Марко Белло, представители клуба из Санкт-Петербурга прилетели в Бразилию на переговоры с «Коринтианс». Они хотят досрочно завершить аренду форварда, так как Матео Кассьерра и Иван Сергеев находятся не в лучшей форме.

«Коринтианс» хочет сохранить Алберто. Сообщалось, что бразильский клуб предложил «Зениту» пять игроков в обмен на 21-летнего игрока.

«Коринтианс» арендовал Алберто в июне, отдав в обмен вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана также на правах аренды.

В январе «Зенит» купил бразильца за 25 миллионов евро.

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