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  • Представители «Зенита» прилетели в Бразилию, чтобы попытаться досрочно вернуть Алберто

Представители «Зенита» прилетели в Бразилию, чтобы попытаться досрочно вернуть Алберто

23 декабря 2022, 07:42
5

«Зенит» намерен досрочно вернуть нападающего Юри Алберто из аренды в «Коринтианс».

По информации журналиста Марко Белло, представители клуба из Санкт-Петербурга прилетели в Бразилию на переговоры с «Коринтианс». Они хотят досрочно завершить аренду форварда, так как Матео Кассьерра и Иван Сергеев находятся не в лучшей форме.

«Коринтианс» хочет сохранить Алберто. Сообщалось, что бразильский клуб предложил «Зениту» пять игроков в обмен на 21-летнего игрока.

  • «Коринтианс» арендовал Алберто в июне, отдав в обмен вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана также на правах аренды.
  • В январе «Зенит» купил бразильца за 25 миллионов евро.

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Источник: твиттер Марко Белло
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Коринтианс Алберто Юри
Комментарии (5)
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TOMSON
1671772292
Что значит попытаться? Есть договор и в нем все прописано.
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Таврида
1671774167
Самоволка - 2)
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Валерий2705
1671774380
Если Кассьрра и Сергеев "не в лучшей форме", то стоит задаться вопросом о форме Семака и поискать другого тренера. Скоро за него уже и тренировочный процесс будут вести. А он так, чемпион просто.
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jek718875
1671774945
Пятерых маловато, мы согласны на пол мешка
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ScarlettOgusania
1671817146
в итоге подсунут бом.жам вместо дона Альберто дона Педро, по всем параметрам подходит)
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