Представители «Зенита» прилетели в Бразилию, чтобы попытаться досрочно вернуть Алберто

«Зенит» намерен досрочно вернуть нападающего Юри Алберто из аренды в «Коринтианс».
По информации журналиста Марко Белло, представители клуба из Санкт-Петербурга прилетели в Бразилию на переговоры с «Коринтианс». Они хотят досрочно завершить аренду форварда, так как Матео Кассьерра и Иван Сергеев находятся не в лучшей форме.
«Коринтианс» хочет сохранить Алберто. Сообщалось, что бразильский клуб предложил «Зениту» пять игроков в обмен на 21-летнего игрока.
- «Коринтианс» арендовал Алберто в июне, отдав в обмен вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана также на правах аренды.
- В январе «Зенит» купил бразильца за 25 миллионов евро.
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Источник: твиттер Марко Белло