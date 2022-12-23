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    Представители «Зенита» прилетели в Бразилию, чтобы попытаться досрочно вернуть Алберто

    «Зенит» намерен досрочно вернуть нападающего Юри Алберто из аренды в «Коринтианс».

    По информации журналиста Марко Белло, представители клуба из Санкт-Петербурга прилетели в Бразилию на переговоры с «Коринтианс». Они хотят досрочно завершить аренду форварда, так как Матео Кассьерра и Иван Сергеев находятся не в лучшей форме.

    «Коринтианс» хочет сохранить Алберто. Сообщалось, что бразильский клуб предложил «Зениту» пять игроков в обмен на 21-летнего игрока.

    • «Коринтианс» арендовал Алберто в июне, отдав в обмен вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана также на правах аренды.
    • В январе «Зенит» купил бразильца за 25 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Марко Белло

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1753

      jek718875 2 часа назад

      Пятерых маловато, мы согласны на пол мешка

      0
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      Рейтинг: +2965

      Валерий2705 2 часа назад

      Если Кассьрра и Сергеев "не в лучшей форме", то стоит задаться вопросом о форме Семака и поискать другого тренера. Скоро за него уже и тренировочный процесс будут вести. А он так, чемпион просто.

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      Рейтинг: +488

      Таврида 3 часа назад

      Самоволка - 2)

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      Рейтинг: +465

      Болотоход 3 часа назад

      Кидалово! ааааа))))

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      Рейтинг: +5514

      TOMSON 3 часа назад

      Что значит попытаться? Есть договор и в нем все прописано.

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