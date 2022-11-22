Агент Алберто прокомментировал новость о нежелании бразильца возвращаться в «Зенита»

Андре Кюри, агент нападающего «Коринтианса» Юри Алберто, отреагировал на информацию о нежелании игрока возвращаться в «Зенит».

«Неправда, что Юри не хочет возвращаться в «Зенит». Я напоминаю, что его арендное соглашение заканчивается в июне», – заявил Кюри.

«Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.

Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

«Коринтианс» в обмен на Алберто отдал в аренду вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.

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