Агент Алберто прокомментировал новость о нежелании бразильца возвращаться в «Зенита»

Андре Кюри, агент нападающего «Коринтианса» Юри Алберто, отреагировал на информацию о нежелании игрока возвращаться в «Зенит».
«Неправда, что Юри не хочет возвращаться в «Зенит». Я напоминаю, что его арендное соглашение заканчивается в июне», – заявил Кюри.
- «Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.
- Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
- «Коринтианс» в обмен на Алберто отдал в аренду вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.
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Источник: «РБ Спорт»