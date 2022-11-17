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  • Алберто не хочет возвращаться в «Зенит». Он в аренде в «Коринтиансе»

Алберто не хочет возвращаться в «Зенит». Он в аренде в «Коринтиансе»

17 ноября 2022, 12:46
2

Нападающий Юри Алберто, права на которого принадлежат «Зениту», заявил о желании остаться в «Коринтиансе» после окончания срока аренды.

«Я очень хочу продолжать играть за «Коринтианс». Надеюсь, что так и будет. Я никогда ранее не чувствовал такого единения с клубом. Это безумие.

Останусь ли я, во многом зависит от президентов «Коринтианса» и «Зенита». Я очень хочу остаться здесь», – сказал Алберто.

  • «Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.
  • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
  • «Коринтианс» в обмен на Алберто отдал в аренду вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.

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Источник: ESPN
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Зенит Коринтианс Алберто Юри
Комментарии (2)
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alefreddy
1668697208
побежали бразилы
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