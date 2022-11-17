Алберто не хочет возвращаться в «Зенит». Он в аренде в «Коринтиансе»

а он мне сразу не понравился...явно не для Зенита игрок..
Нападающий Юри Алберто, права на которого принадлежат «Зениту», заявил о желании остаться в «Коринтиансе» после окончания срока аренды.
«Я очень хочу продолжать играть за «Коринтианс». Надеюсь, что так и будет. Я никогда ранее не чувствовал такого единения с клубом. Это безумие.
Останусь ли я, во многом зависит от президентов «Коринтианса» и «Зенита». Я очень хочу остаться здесь», – сказал Алберто.
- «Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.
- Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
- «Коринтианс» в обмен на Алберто отдал в аренду вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.
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