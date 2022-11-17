Алберто не хочет возвращаться в «Зенит». Он в аренде в «Коринтиансе»

Нападающий Юри Алберто, права на которого принадлежат «Зениту», заявил о желании остаться в «Коринтиансе» после окончания срока аренды.

«Я очень хочу продолжать играть за «Коринтианс». Надеюсь, что так и будет. Я никогда ранее не чувствовал такого единения с клубом. Это безумие.

Останусь ли я, во многом зависит от президентов «Коринтианса» и «Зенита». Я очень хочу остаться здесь», – сказал Алберто.

«Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.

Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

«Коринтианс» в обмен на Алберто отдал в аренду вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию