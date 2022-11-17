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    Алберто не хочет возвращаться в «Зенит». Он в аренде в «Коринтиансе»

    Нападающий Юри Алберто, права на которого принадлежат «Зениту», заявил о желании остаться в «Коринтиансе» после окончания срока аренды.

    «Я очень хочу продолжать играть за «Коринтианс». Надеюсь, что так и будет. Я никогда ранее не чувствовал такого единения с клубом. Это безумие.

    Останусь ли я, во многом зависит от президентов «Коринтианса» и «Зенита». Я очень хочу остаться здесь», – сказал Алберто.

    • «Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.
    • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
    • «Коринтианс» в обмен на Алберто отдал в аренду вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 12:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10799

      alp 12 минут назад

      а он мне сразу не понравился...явно не для Зенита игрок..

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      Рейтинг: +80

      Литейный 4 (returned) 1 час назад

      Ни и пошёл на буй. Не велика потеря. Толком и не видели что он из себя представляет. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +2323

      fakeid 1 час назад

      контракт до 2027))) разорвать нельзя, только приостановить. но явно к тому времени всё закончится. пусть пока в бразилии себе ценник набивает, потом много денег принесёт зениту.

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