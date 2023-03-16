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    «Интернасьонал» пожалуется на «Зенит» из-за трансфера Алберто в «Коринтианс»

    У «Интернасьонала» есть претензии к «Зениту» из-за Юри Алберто.

    Бразильский клуб должен получить 10% от перепродажи нападающего, однако тот ушел в «Коринтианс» в рамках обмена игроками.

    «Интернасьонал» будет жаловаться на «Зенит» в ФИФА.

    • Петербуржцы в январе 2022 года купили Алберто за 25 миллионов евро.
    • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
    • Летом форварда арендовал «Коринтианс» в обмен на Ивана и Густаво Мантуана.
    • Позднее клубы договорились о переходе Алберто на постоянной основе.
    • Взамен «Зенит» получил защитника Роберта Ренана, опорника Ду Кейроса и право приоритетного выкупа 17-летнего вингера Педро дос Сантоса.

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    Источник: Globo Esporte

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    Сегодня, 11:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3083

      fakeid 52 минуты назад

      развели коринтианс по самое некуда, это войдёт в историю. мантуан есть. ренан, за которого реал 40 лямов предлагает - есть. ду кейрос летом подъедет. через полтора года выкупим "второго неймара". так ещё и 50% прав на алберто себе оставили, гы-гы!

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      Рейтинг: +67538

      portero 1 час назад

      Втюхали неликвид ещё и денег хотят....

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