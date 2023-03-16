«Интернасьонал» пожалуется на «Зенит» из-за трансфера Алберто в «Коринтианс»

У «Интернасьонала» есть претензии к «Зениту» из-за Юри Алберто.
Бразильский клуб должен получить 10% от перепродажи нападающего, однако тот ушел в «Коринтианс» в рамках обмена игроками.
«Интернасьонал» будет жаловаться на «Зенит» в ФИФА.
- Петербуржцы в январе 2022 года купили Алберто за 25 миллионов евро.
- Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
- Летом форварда арендовал «Коринтианс» в обмен на Ивана и Густаво Мантуана.
- Позднее клубы договорились о переходе Алберто на постоянной основе.
- Взамен «Зенит» получил защитника Роберта Ренана, опорника Ду Кейроса и право приоритетного выкупа 17-летнего вингера Педро дос Сантоса.
Источник: Globo Esporte