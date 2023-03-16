«Интернасьонал» пожалуется на «Зенит» из-за трансфера Алберто в «Коринтианс»

У «Интернасьонала» есть претензии к «Зениту» из-за Юри Алберто.

Бразильский клуб должен получить 10% от перепродажи нападающего, однако тот ушел в «Коринтианс» в рамках обмена игроками.

«Интернасьонал» будет жаловаться на «Зенит» в ФИФА.