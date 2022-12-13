В «Зените» ответили, обсуждается ли полноценный трансфер Алберто в «Коринтианс»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о наличии переговоров с «Коринтиансом» по поводу выкупа нападающего Юри Алберто.
«По Алберто переговоров нет», – заявил Медведев.
- «Коринтианс» арендовал Алберто в июне, отдав в обмен вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана также на правах аренды.
- В январе «Зенит» купил бразильца за 25 миллионов евро.
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Источник: ТАСС