В «Зените» ответили, обсуждается ли полноценный трансфер Алберто в «Коринтианс»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о наличии переговоров с «Коринтиансом» по поводу выкупа нападающего Юри Алберто.

«По Алберто переговоров нет», – заявил Медведев.

«Коринтианс» арендовал Алберто в июне, отдав в обмен вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана также на правах аренды.

В январе «Зенит» купил бразильца за 25 миллионов евро.

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