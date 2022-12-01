В «Зените» прокомментировали новость о продаже Алберто в «Коринтианс» за 10 миллионов

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о готовности продать нападающего Юри Алберто в «Коринтианс» за 10 миллионов евро.
«Зенит» готов продать Алберто в «Коринтианс» за 10 миллионов евро? Глупости не комментирую», — сказал Медведев.
- «Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.
- Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
- «Коринтианс» в обмен на Алберто отдал в аренду вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.
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Источник: Sport24