В «Зените» прокомментировали новость о продаже Алберто в «Коринтианс» за 10 миллионов

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о готовности продать нападающего Юри Алберто в «Коринтианс» за 10 миллионов евро.

«Зенит» готов продать Алберто в «Коринтианс» за 10 миллионов евро? Глупости не комментирую», — сказал Медведев.

«Зенит» купил бразильца в январе за 25 миллионов евро.

Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

«Коринтианс» в обмен на Алберто отдал в аренду вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.

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