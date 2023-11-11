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    • В «Зените» рассказали о несостоявшемся трансфере футболиста, выигравшего ЛЧ и ЧМ-2022

    В «Зените» рассказали о несостоявшемся трансфере футболиста, выигравшего ЛЧ и ЧМ-2022

    Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин заявил, что клуб мог купить Хулиана Альвареса вместо Юри Алберто.

    • Аргентинец в 2022 году перешел в «Манчестер Сити».
    • С новой командой форвард выиграл требл в дебютном сезоне.
    • Также он стал чемпионом мира в составе сборной.

    – Юри Алберто – ещe один трансфер, оформленный при вас. Это ошибка?

    – Всe определяется шорт-листом. Кто ещe был в списке? Я назову одну фамилию. Думаю, была возможность взять Хулиана Альвареса. Дальше был Алберто.

    Но в чeм ошибка? Пришeл молодой футболист, забивал, выиграл титул. Нет ни одного скаута, который предугадает, что в силу изменившейся ситуации футболист может уехать.

    Такое сложно просчитать. Клуб здесь может либо найти выход из сложившейся ситуации, либо нет. На мой взгляд, выход найти удалось. Пусть и пришлось прибегнуть к такому незаслуженно забытому методу, как «натуральный обмен» между «Зенитом» и «Коринтиансом».

    Что касается будущего Алберто, то его потенциал остался тем же. Не исключаю, что в ближайшее трансферное окно он перейдeт в европейский клуб либо уедет в Саудовскую Аравию.

    – А что не так с Альваресом?

    – У него там были определeнные отступные. Но никто наверняка не знает, поехал бы он. Понятно, что его сложно было назвать чистой «девяткой».

    А мы искали замену Азмуну. Хотя по базовым характеристикам он бы мог встроиться в команду.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.11.2023 09:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18150

      Garrincha58 11 ноября, 15:00

      как же ему повезло

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      Рейтинг: +1764

      vmonomah17 11 ноября, 10:02

      То есть футболисту даже не предложили переход в зенит и теперь считают это несостоявшимся трансфером?)))))

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      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > vmonomah17 11 ноября, 10:44

      Да . А можно написать об интересе Зенита к какому-нибудь "паспортисту" , не важно что руководство команды его не рассматривает даже в самой далёкой перспективе . Но ради волны народной вони на сайте почему бы и не написать .
      Сколько уже таких трансферов" сорвалось .

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      Рейтинг: +1987

      lek! 11 ноября, 09:43

      Я понял только одно , кого не купили наши команды в итоге выигрывают все ))))

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