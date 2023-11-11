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  • В «Зените» рассказали о несостоявшемся трансфере футболиста, выигравшего ЛЧ и ЧМ-2022

В «Зените» рассказали о несостоявшемся трансфере футболиста, выигравшего ЛЧ и ЧМ-2022

11 ноября 2023, 09:18
3

Шеф-скаут «Зенита» Константин Шипулин заявил, что клуб мог купить Хулиана Альвареса вместо Юри Алберто.

  • Аргентинец в 2022 году перешел в «Манчестер Сити».
  • С новой командой форвард выиграл требл в дебютном сезоне.
  • Также он стал чемпионом мира в составе сборной.

– Юри Алберто – ещe один трансфер, оформленный при вас. Это ошибка?

– Всe определяется шорт-листом. Кто ещe был в списке? Я назову одну фамилию. Думаю, была возможность взять Хулиана Альвареса. Дальше был Алберто.

Но в чeм ошибка? Пришeл молодой футболист, забивал, выиграл титул. Нет ни одного скаута, который предугадает, что в силу изменившейся ситуации футболист может уехать.

Такое сложно просчитать. Клуб здесь может либо найти выход из сложившейся ситуации, либо нет. На мой взгляд, выход найти удалось. Пусть и пришлось прибегнуть к такому незаслуженно забытому методу, как «натуральный обмен» между «Зенитом» и «Коринтиансом».

Что касается будущего Алберто, то его потенциал остался тем же. Не исключаю, что в ближайшее трансферное окно он перейдeт в европейский клуб либо уедет в Саудовскую Аравию.

– А что не так с Альваресом?

– У него там были определeнные отступные. Но никто наверняка не знает, поехал бы он. Понятно, что его сложно было назвать чистой «девяткой».

А мы искали замену Азмуну. Хотя по базовым характеристикам он бы мог встроиться в команду.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Альварес Хулиан Алберто Юри
Комментарии (3)
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lek!
1699685019
Я понял только одно , кого не купили наши команды в итоге выигрывают все ))))
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vmonomah17
1699686157
То есть футболисту даже не предложили переход в зенит и теперь считают это несостоявшимся трансфером?)))))
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Garrincha58
1699704058
как же ему повезло
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