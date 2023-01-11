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    Алберто на русском попрощался с «Зенитом»

    Нападающий Юри Алберто попрощался с болельщиками «Зенита» после перехода в «Коринтианс» на полноценной основе.

    «Спасибо, «Зенит», — написал Алберто на русском в соцсети.

    • «Зенит» купил Алберто в январе 2022 года у «Интернасьонала» за 25 миллионов евро.
    • Этот трансфер входит в топ-5 самых дорогих за всю историю клуба.
    • Алберто провел 15 матчей за «Зенит», забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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    Источник: «Бомбардир»

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