Алберто на русском попрощался с «Зенитом»

Нападающий Юри Алберто попрощался с болельщиками «Зенита» после перехода в «Коринтианс» на полноценной основе.

«Спасибо, «Зенит», — написал Алберто на русском в соцсети.

«Зенит» купил Алберто в январе 2022 года у «Интернасьонала» за 25 миллионов евро.

Этот трансфер входит в топ-5 самых дорогих за всю историю клуба.

Алберто провел 15 матчей за «Зенит», забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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