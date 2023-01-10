Алберто покинул «Зенит». Год назад его купили за 25 миллионов – только за 4 игроков заплатили больше

«Зенит» и «Коринтианс» обменялись футболистами.

Клуб из Петербурга покинул нападающий Юри Алберто. «Зенит» получил в обмен защитника Роберта Ренана, полузащитника Ду Кейроса и право приоритетного выкупа нападающего Педро.

«Зенит» купил Алберто в январе 2022 года у «Интернасьонала» за 25 миллионов евро.

Этот трансфер входит в топ-5 самых дорогих за всю историю клуба.

Алберто провел 15 матчей за «Зенит», забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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