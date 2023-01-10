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    Алберто покинул «Зенит». Год назад его купили за 25 миллионов – только за 4 игроков заплатили больше

    «Зенит» и «Коринтианс» обменялись футболистами.

    Клуб из Петербурга покинул нападающий Юри Алберто. «Зенит» получил в обмен защитника Роберта Ренана, полузащитника Ду Кейроса и право приоритетного выкупа нападающего Педро.

    • «Зенит» купил Алберто в январе 2022 года у «Интернасьонала» за 25 миллионов евро.
    • Этот трансфер входит в топ-5 самых дорогих за всю историю клуба.
    • Алберто провел 15 матчей за «Зенит», забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5765

      ySS 28 минут назад

      Для "народного достояния" пыль, какой-то миллиард кубов питерского газа по Силе Сибири...

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      Рейтинг: +542

      Азбука 52 минуты назад

      Как бы поменяли одного на двух с половиной

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      Рейтинг: +16749

      Barmaleushka 1 час назад

      Вот и копрофилы "народные" набежали , денушку чужую посчитать . Любители сунуть свой пятачок не в свои дела )))

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      Рейтинг: +1118

      сутулая собака и лисы > Barmaleushka 1 час назад

      чужие денежки?
      факт1: газпром гос. компания.
      факт2: ты любитель обсуждать говно (тут что-то по фреиду).

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      Рейтинг: +1118

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      тем временем влашич стоил 23 ляма.
      и это рекорд для всех московских команд.
      газпром, мечты сбываются.

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      Рейтинг: +491

      Болотоход 1 час назад

      Газпрому это по карману не ударит)) Тем более для них копейки причем не свои а народа!!!!!!!

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