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    «Зенит» и «Коринтианс» обменялись футболистами

    «Зенит» и «Коринтианс» договорились об обмене футболистов.

    «По условиям соглашения нападающий Юри Алберто переходит в «Коринтианс» в зимнее трансферное окно; клуб при этом получит 50% от цены при следующем трансфере.

    К сине-бело-голубым этой зимой присоединяется 19-летний левоногий центральный защитник Роберт Ренан, выступающий также за сборную Бразилии U-20. Контракт с футболистом рассчитан на пять сезонов.

    Также «Зенит» пополнит 22-летний разноплановый полузащитник Ду Кейрос. Соглашение с футболистом будет рассчитано на пять сезонов и вступит в силу летом 2023-го», – сообщает пресс-служба «Зенита».

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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