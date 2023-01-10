«Зенит» и «Коринтианс» обменялись футболистами

«Зенит» и «Коринтианс» договорились об обмене футболистов.

«По условиям соглашения нападающий Юри Алберто переходит в «Коринтианс» в зимнее трансферное окно; клуб при этом получит 50% от цены при следующем трансфере.

К сине-бело-голубым этой зимой присоединяется 19-летний левоногий центральный защитник Роберт Ренан, выступающий также за сборную Бразилии U-20. Контракт с футболистом рассчитан на пять сезонов.

Также «Зенит» пополнит 22-летний разноплановый полузащитник Ду Кейрос. Соглашение с футболистом будет рассчитано на пять сезонов и вступит в силу летом 2023-го», – сообщает пресс-служба «Зенита».

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