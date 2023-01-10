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    «Бразильское дарование». «Зенит» получил приоритетное право выкупа 16-летнего Педро

    «Зенит» в результате сделки с «Коринтиансом» получил приоритетное право выкупа нападающего Педро.

    «Зенит» получил право преимущественного выкупа 16-летнего бразильского дарования Педро, выступающего за «Коринтианс» и вызванного в сборную Бразилии U-20 для участия в чемпионате Южной Америки среди молодежных команд», – сообщает пресс-служба клуба из Петербурга.

    • «Зенит» также обменял нападающего Юри Алберто на полузащитника Ду Кейроса и защитника Роберто Ренана.
    • Педро – левый вингер.
    • Он может стать самым молодым новичком в истории «Зенита».

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +473

      Номэд 1 час назад

      В бмжарнике в полку педросов прибыло.

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      Рейтинг: +2883

      Play 1 час назад

      Интересно, в этом тысячелетии у Зенита появится своё дарование.

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      Рейтинг: +16749

      Barmaleushka > Play 1 час назад

      А у других ? Сычевого я уже посчитал(если что). Или только Смена и Зенит должны молодёжь готовить , а остальные ждут когда те уедут из Питера в поисках лучшей доли (и тратиться не надо , а потом можно Зенит пожурить за отсутствие своих воспитанников).

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      Рейтинг: +73

      dragon922 2 часа назад

      сейчас то куда столько бразильцев ??? вы в европе все равно не играете , своих бы лучше развивали , пи з дец (((((((((

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      Рейтинг: +491

      Болотоход > dragon922 1 час назад

      Главное что бы были))!!!!

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      Рейтинг: +100398

      sv1969 > dragon922 1 час назад

      Они в чемп Бразилии собрались! А если серьёзно согласен с Вами! Сейчас только своим и играть!

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      Рейтинг: +16749

      Barmaleushka > sv1969 1 час назад

      Можно вообще основу распустить (а лучше раздать всяким народным) и играть 15-16-ти летними пацанами . Но это только Зенита должно касаться .

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      Рейтинг: +100398

      sv1969 > Barmaleushka 58 минут назад

      Серега нет! И Спартака и Локо и всех! Не надо злопыхать про народных. Я адекватно отношусь и сам знаешь что не топлю ни за кого в РПЛ! Но Вашу спесь трудно сбить!Во всем ищешь смотрю подвох! Извини если чё!

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      Рейтинг: +16749

      Barmaleushka > sv1969 37 минут назад

      Да я собственно в курсе . Но тута многие спят и видят , как Зенит раздаст бесплатно легов и откажется от ген.спонсора . Это по ихнему - справедливость . Чёт легионеров в других клубах никто не считает . Объективность зашкаливает ! Ну и сайт подбирает информацию определённой тематики и направляет её в "нужное" русло под "соответствующим соусом".
      Я сам заждался новых "Кержаковых и Аршавиных", но ситуёвина такова - молодым надо всё и сразу (место в старте и вызов в сборную) , как и руководству клуба всё и сразу . Поэтому и приобретаются игроки под соответствующие задачи вместо разбегающихся по арендам воспитанников .

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