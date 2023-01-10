«Бразильское дарование». «Зенит» получил приоритетное право выкупа 16-летнего Педро

«Зенит» в результате сделки с «Коринтиансом» получил приоритетное право выкупа нападающего Педро.

«Зенит» получил право преимущественного выкупа 16-летнего бразильского дарования Педро, выступающего за «Коринтианс» и вызванного в сборную Бразилии U-20 для участия в чемпионате Южной Америки среди молодежных команд», – сообщает пресс-служба клуба из Петербурга.

«Зенит» также обменял нападающего Юри Алберто на полузащитника Ду Кейроса и защитника Роберто Ренана.

Педро – левый вингер.

Он может стать самым молодым новичком в истории «Зенита».

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