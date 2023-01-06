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    «Коринтианс» подтвердил уход двух игроков в «Зенит» в обмен на Алберто

    «Зенит» практически завершил обмен нападающего Юри Алберто на двух футболистов «Коринтианса». Об этом сообщил президент бразильцев.

    В обмен на Алберто в Россию отправятся защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос.

    У «Коринтианса» будет 50 процентов прав на Алберто, а также останутся права на Ренана и Ду Кейроса.

    • 19-летний Ренан – воспитанник «Коринтианса».
    • 22-летний Ду Кейрос успел провести за «Коринтианс» 82 матча, забил 3 гола, сделал 4 ассиста.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

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    Источник: твиттер Os donos da Bola

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1060

      ScarlettOgusania 13 минут назад

      Неравноценный обмен и с потерей качества, но с увеличением количества легионеров на скамейке) потом будет, как с Иваном - выкинут на панель за профнепригодность

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      Рейтинг: +452

      Stavr007 1 час назад

      импортозамещение работает !)

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