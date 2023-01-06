«Коринтианс» подтвердил уход двух игроков в «Зенит» в обмен на Алберто

«Зенит» практически завершил обмен нападающего Юри Алберто на двух футболистов «Коринтианса». Об этом сообщил президент бразильцев.
В обмен на Алберто в Россию отправятся защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос.
У «Коринтианса» будет 50 процентов прав на Алберто, а также останутся права на Ренана и Ду Кейроса.
- 19-летний Ренан – воспитанник «Коринтианса».
- 22-летний Ду Кейрос успел провести за «Коринтианс» 82 матча, забил 3 гола, сделал 4 ассиста.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
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Источник: твиттер Os donos da Bola