«Интернасьонал» пожаловался на «Зенит» в ФИФА

«Интернасьонал» подал жалобу в ФИФА на «Зенит» из-за невыплат за нападающего Юри Алберто. По данным Guaiba, в бразильском клубе рассчитывают решить вопрос путем переговоров.

«Мы подали иск в ФИФА, но оставляем возможность для переговоров. Мы считаем, что переговорами можно быстрее решить проблемы. В целом ситуация развивается в этом направлении», – сказал вице-президент «Интернасьонала» по правовым вопросам Жорже Роберто Кунья де Оливейра Фильо.

Юри Алберто перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» в январе 2022 года. Бразильский клуб получил право на 10% от последующей перепродажи футболиста. Летом 2022-го Юри Алберто отправился на правах годичной аренды в «Коринтианс», а в январе 2023-го был досрочно обменян в клуб из Сан-Паулу на Роберта Ренана и Ду Кейроса. Эта сделка не предусматривала движения денежных сумм.

Представители «Интернасьонала» настаивают, что петербургский клуб должен выплатить деньги в связи с пунктом о 10%, так как соглашение между клубами предусматривало компенсацию и в случае обмена футболистами.