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    «Интернасьонал» пожаловался на «Зенит» в ФИФА

    «Интернасьонал» подал жалобу в ФИФА на «Зенит» из-за невыплат за нападающего Юри Алберто. По данным Guaiba, в бразильском клубе рассчитывают решить вопрос путем переговоров.

    «Мы подали иск в ФИФА, но оставляем возможность для переговоров. Мы считаем, что переговорами можно быстрее решить проблемы. В целом ситуация развивается в этом направлении», – сказал вице-президент «Интернасьонала» по правовым вопросам Жорже Роберто Кунья де Оливейра Фильо.

    Юри Алберто перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» в январе 2022 года. Бразильский клуб получил право на 10% от последующей перепродажи футболиста. Летом 2022-го Юри Алберто отправился на правах годичной аренды в «Коринтианс», а в январе 2023-го был досрочно обменян в клуб из Сан-Паулу на Роберта Ренана и Ду Кейроса. Эта сделка не предусматривала движения денежных сумм.

    Представители «Интернасьонала» настаивают, что петербургский клуб должен выплатить деньги в связи с пунктом о 10%, так как соглашение между клубами предусматривало компенсацию и в случае обмена футболистами.

    • Юри Алберто провел за «Зенит» 15 матчей, забил 6 голов, отдал 4 передачи.
    • Его контракт с «Коринтиансом» рассчитан до конца 2027 года.

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    Источник: Radio Guaiba

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    05.09.2024 17:23
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    Комментарии (8)
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    MazaiNN
    1725546780
    Лох не мамонт..
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    ...уефан
    1725546975
    ...деньги потерялись, футболист затерялся...
    Ответить
    Garrincha58
    1725555698
    налетели мудаки лишь бы поскалиться
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    Спартачище
    1725556582
    Все доят и кидают болотный нацпроект. Посмешище
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