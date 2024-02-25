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    • «Зенит» отказался платить агентскую комиссию за трансфер Юри Алберто

    «Зенит» отказался платить агентскую комиссию за трансфер Юри Алберто

    У «Зенита» возник финансовый спор с агентством, организовавшим в 2022 году трансфер форварда Юри Алберто.

    «В связи с тем, что Юри Алберто покинул клуб, воспользовавшись поправками ФИФА после начала СВО, «Зенит» обиделся и решил не платить комиссионные», – сообщил агент Антон Смирнов.

    У РФС претензий к «Зениту» по этому кейсу нет.

    • «Зенит» купил Алберто 31 января 2022 году у «Интернасьонала» за 25 миллионов евро.
    • В июле 2022 игрок ушел в «Коринтианс» в аренду, а в январе 2023 состоялся полноценный трансфер в бразильский клуб.
    • Форвард стоит 15 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    25.02.2024 09:35
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    Комментарии (6)
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    paracetamol
    1708844205
    И это правильно!
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    Владимир-Родионов-yandex
    1708876440
    Ещё толком сколько отвалили не знают
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