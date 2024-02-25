«Зенит» отказался платить агентскую комиссию за трансфер Юри Алберто

У «Зенита» возник финансовый спор с агентством, организовавшим в 2022 году трансфер форварда Юри Алберто.
«В связи с тем, что Юри Алберто покинул клуб, воспользовавшись поправками ФИФА после начала СВО, «Зенит» обиделся и решил не платить комиссионные», – сообщил агент Антон Смирнов.
У РФС претензий к «Зениту» по этому кейсу нет.
- «Зенит» купил Алберто 31 января 2022 году у «Интернасьонала» за 25 миллионов евро.
- В июле 2022 игрок ушел в «Коринтианс» в аренду, а в январе 2023 состоялся полноценный трансфер в бразильский клуб.
- Форвард стоит 15 миллионов евро.