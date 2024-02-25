«Зенит» отказался платить агентскую комиссию за трансфер Юри Алберто

У «Зенита» возник финансовый спор с агентством, организовавшим в 2022 году трансфер форварда Юри Алберто.

«В связи с тем, что Юри Алберто покинул клуб, воспользовавшись поправками ФИФА после начала СВО, «Зенит» обиделся и решил не платить комиссионные», – сообщил агент Антон Смирнов.

У РФС претензий к «Зениту» по этому кейсу нет.