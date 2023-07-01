«Зенит» может заработать 20 миллионов на продаже Юри Алберто в Саудовскую Аравию

Нападающего «Коринтианса» Юри Алберто зовут в Саудовскую Аравию.
Бразильский клуб готов продать игрока не менее чем за 40 миллионов евро.
Половину суммы, то есть как минимум 20 миллионов, получит «Зенит», владеющий 50% прав на форварда.
- Петербуржцы покупали Алберто за 25 миллионов евро в январе 2022 года.
- «Коринтианс» прошлым летом отдал «Зениту» в обмен на футболиста защитника Роберта Ренана, хавбека Ду Кейроса и приоритетное право на покупку вингера Педро, которым клуб РПЛ успел воспользоваться.
Источник: Gazeta Esportiva