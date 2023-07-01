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    • «Зенит» может заработать 20 миллионов на продаже Юри Алберто в Саудовскую Аравию

    «Зенит» может заработать 20 миллионов на продаже Юри Алберто в Саудовскую Аравию

    Нападающего «Коринтианса» Юри Алберто зовут в Саудовскую Аравию.

    Бразильский клуб готов продать игрока не менее чем за 40 миллионов евро.

    Половину суммы, то есть как минимум 20 миллионов, получит «Зенит», владеющий 50% прав на форварда.

    • Петербуржцы покупали Алберто за 25 миллионов евро в январе 2022 года.
    • «Коринтианс» прошлым летом отдал «Зениту» в обмен на футболиста защитника Роберта Ренана, хавбека Ду Кейроса и приоритетное право на покупку вингера Педро, которым клуб РПЛ успел воспользоваться.

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    Источник: Gazeta Esportiva

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    01.07.2023 15:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18553

      paracetamol 9 часов назад

      Нехай пипдует. 20 лямов - хорошие бабаки!

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      Ответить
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      Рейтинг: +17708

      Garrincha58 11 часов назад

      закатайте губу когда это русским что выпадало

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