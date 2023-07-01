«Зенит» может заработать 20 миллионов на продаже Юри Алберто в Саудовскую Аравию

Нападающего «Коринтианса» Юри Алберто зовут в Саудовскую Аравию.

Бразильский клуб готов продать игрока не менее чем за 40 миллионов евро.

Половину суммы, то есть как минимум 20 миллионов, получит «Зенит», владеющий 50% прав на форварда.