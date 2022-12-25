«Зенит» близок к обмену Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса»

«Коринтианс» намерен заполучить форварда «Зенита» Юри Алберто на полноценный трансфер. Сейчас игрок у бразильцев в аренде.

Как пишет телеграм-канал «Р-Спорт» со ссылкой на Goal, стороны близки к обмену Алберто на двух игроков. Планируется, что в Россию отправятся защитник Роберто Ренан и полузащитник Ду Кирос. Также «Коринтианс» доплатит денежную компенсацию.

Алберто арендован до лета.

«Коринтианс» отдал в «Зенит» за аренду Алберто вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.

«Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

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