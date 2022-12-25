«Зенит» близок к обмену Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса»

«Коринтианс» намерен заполучить форварда «Зенита» Юри Алберто на полноценный трансфер. Сейчас игрок у бразильцев в аренде.
Как пишет телеграм-канал «Р-Спорт» со ссылкой на Goal, стороны близки к обмену Алберто на двух игроков. Планируется, что в Россию отправятся защитник Роберто Ренан и полузащитник Ду Кирос. Также «Коринтианс» доплатит денежную компенсацию.
- Алберто арендован до лета.
- «Коринтианс» отдал в «Зенит» за аренду Алберто вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»