Ренан из «Коринтианса» прилетел в Дубай для подписания контракта с «Зенитом»

Защитник «Коринтианса» Роберт Ренан близок к переходу в «Зенит».
По информации журналиста Самира Карвальо, 19-летний футболист прилетел в Дубай, где пройдeт медосмотр и подпишет контракт с российским клубом.
Переход Ренана станет частью по обмену на нападающего Юри Алберто. В «Зенит» также перейдет полузащитник Ду Кирос. Кроме того, «Коринтианс» доплатит денежную компенсацию.
- Ренан – левый центральный защитник.
- Он провел 13 матчей за «Коринтианс», отдал 1 ассист.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: твиттер Самира Карвальо