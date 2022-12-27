Ренан из «Коринтианса» прилетел в Дубай для подписания контракта с «Зенитом»

Защитник «Коринтианса» Роберт Ренан близок к переходу в «Зенит».

По информации журналиста Самира Карвальо, 19-летний футболист прилетел в Дубай, где пройдeт медосмотр и подпишет контракт с российским клубом.

Переход Ренана станет частью по обмену на нападающего Юри Алберто. В «Зенит» также перейдет полузащитник Ду Кирос. Кроме того, «Коринтианс» доплатит денежную компенсацию.

Ренан – левый центральный защитник.

Он провел 13 матчей за «Коринтианс», отдал 1 ассист.

«Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

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