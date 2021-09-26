Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Баия
Интернасьонал - Баия: обзор матча 26 сентября 2021
Интернасьонал
26.09.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
2 : 0
Завершен
Баия
39'
Ю. Алберто
74'
Р. Дурадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Баия
Желтая карточка
В. Куэста
90'
Замена
️️️️
Хейтор
82'
Замена
К. Паласиос
️️️️
Ю. Алберто
82'
80'
Замена
P. de Lucca
️️️️
Э. Фернандо
79'
Замена
G. Henrique
️️️️
L. Fonseca
ГОЛ! 2:0!
Р. Дурадо
Пас отдал
В. Куэста
74'
Замена
Маурисио
️️️️
Патрик
72'
63'
Замена
M. Galdezani
️️️️
О. Руис
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
Тайсон
63'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Алберто
Пас отдал
Эденилсон
39'
37'
Желтая карточка
Жилберто
Желтая карточка
Хейтор
27'
19'
Желтая карточка
L. Mugni
10'
Замена
Жилберто
️️️️
R.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
4
Бруно Мендес
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
5
Хейтор
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
42
Даниэл
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Баия
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
77
Mateus Claus
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
11
Оскар Руис
ЦФ
4
Luiz Otávio
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Интернасьонал
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
23
Зе Габриэл
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
Баия
41
Júnior
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
41
Gustavo Henrique
ЦФ
19
Тонни Андерсон
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
5
Patrick de Lucca
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
0
Maycon
ЦФ
1-1-5
4
Мендес
88
Эденилсон
11
Тайсон
42
Даниэл
9
Алберто
8
Патрик
23
Линдосо
1-5
29
Капишаба
35
Фернандо
2
Параиба
28
4
11
Руис
8
Патрик
18
Маурисио
18
Маурисио
8
Патрик
9
Алберто
7
Паласиос
7
Паласиос
9
Алберто
11
Тайсон
34
Герреро
34
Герреро
11
Тайсон
28
41
41
28
11
Руис
20
20
11
Руис
35
Фернандо
5
5
35
Фернандо
10
9
Жилберто
9
Жилберто
10
Остались в запасе
Интернасьонал
Баия
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
23
Зе Габриэл
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
41
Júnior
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
19
Тонни Андерсон
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
0
Maycon
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
23
Зе Габриэл
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
Остались в запасе
41
Júnior
ЦФ
95
Matheus Teixeira
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
42
Ренан Гедес
ЦФ
19
Тонни Андерсон
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
0
Maycon
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Интернасьонал - Баия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
Новости команд
Все
Интернасьонал
Баия
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
20:49
5
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
Вчера, 10:17
4
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
20:49
5
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
Вчера, 10:17
4
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Неймар оценил свое удаление за прикрытый рот
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+